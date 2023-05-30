Московську область атакували дрони: заявляють про влучання і роботу ППО (фото, відео)

За повідомленнями російських ЗМІ, вночі 30 травня безпілотники атакували дві багатоповерхівки у Москві. Вибух стався близько 4 години ранку у багатоповерхівці на вулиці Атласова в Новій Москві. Зазначається, що у кількох квартирах вилетіло скло.

Про це повідомляють Телеграм-канали 112, Readovka.

Після вибуху мешканці будинку знайшли предмет, схожий на крило безпілотника. Поліцейські зазначають, що саме через нього міг статись вибух. Постраждалих немає. На місці вибуху в багатоповерхівці працюють вибухотехніки і співробітники ФСБ.

Як повідомляє видання "РИА Новости", вночі 30 було влучання безпілотників у два житлові будинки в Москві, постраждалих немає.

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Зазначається, що один безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку на вул. Профспілковій, 98, зруйнувавши фасад і заскління будинку. Другий влучив у 24-поверховий житловий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві.

Телеграм-канал MDK повідомив, що в багатоповерхівку на вулиці Атласова міг врізатися безпілотник, який прямував з Калузької області в сторону Москви. Ймовірно БПЛА летів на надмалій висоті, щоб його було важче помітити і врізався у технічний поверх будинку.

Також очевидці повідомляють про звуки вибухів у Підмосков'ї. Їх було чути у багатьох населених пунктах, у тому числі в районі Немчинівки, Одинцово та Барвихи, а також в Істрі та селах Фуньково, Кезьмино та Ромашкове.

У Підмосков'ї збито понад 10 БПЛА. За повідомленням влади, постраждалих немає. Губернатор Підмосков'я повідомляв про роботу ППО.

Нагадаємо, у Бєлгородській області знову вибухи, місцеві зняли стовп чорного диму.

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