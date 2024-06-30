36 дронів влаштували 'пекельну ніч' на росії: де лунали вибухи (фото, відео)

У ніч на 30 червня у семи областях росії лунали вибухи. Під атакою БПЛА опинилися Курська, Липецька, Воронезька, Орловська, Брянська, Бєлгородська та Нижегородська області рф.

Міноборони російської федерації прозвітувало про знищення 36 українських дронів за ніч.

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За даними відомства, над Курською областю збито 15 БПЛА, над Липецькою - 9, по 4 дрони - над Воронезькою та Брянською областю, і по 2 - над Орловською та Білгородською.

У ранковому зведенні міноборони не згадується Нижегородська область, хоча місцеві пишуть, що перед масштабною пожежею на майданчику з утилізації відходів чули вибухи. Заявлялося, що вони лунали після атаки БПЛА,

Пожежа у Нижньому Новгороді. Джерело: t.me/moynizhny Пожежа у Нижньому Новгороді. Джерело: t.me/moynizhny

Пожежа у Нижньому Новгороді. Джерело: t.me/moynizhny Пожежа у Нижньому Новгороді. Джерело: t.me/moynizhny

Пожежа у Нижньому Новгороді. Джерело: t.me/moynizhny Пожежа у Нижньому Новгороді. Джерело: t.me/moynizhny

Пожежа у Нижньому Новгороді. Джерело: t.me/moynizhny Пожежа у Нижньому Новгороді. Джерело: t.me/moynizhny

Пожежа у Нижньому Новгороді. Джерело: t.me/moynizhny Пожежа у Нижньому Новгороді. Джерело: t.me/moynizhny

"Щось горить із боку агрокомбінату "Горківський". Чути вибухи, дим видно навіть із Новинок", – повідомляють росіяни у соцмережах.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії на Донеччині "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач".

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