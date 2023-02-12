4 поради, які допоможуть зберегти аромат парфумів на цілий день

Якщо нанесені з ранку парфуми не тримаються на шкірі до вечора, тоді варто знати декілька простих порад та рекомендацій, які допоможуть зберегти аромат на весь день. Насамперед парфуми слід правильно зберігати, в прохолодному місці, де на них не потраплятимуть прямі сонячні промені. Також важливо знати, як правильно наносити парфум, щоб він не вивітрювався так швидко.

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Ось 4 основні поради, які допоможуть зберегти приємний аромат парфумів надовго:

Парфум тримається довше на чистій та зволоженій шкірі. Тому спочатку на шкіру слід нанести зволожувальний лосьйон або крем, а сам парфум через 10 хвилин. Також можна використати звичайний вазелін. Він надійно закріплює аромат;

Парфум слід наносити на найтепліші ділянки тіла, де можна відчути пульс. Це шия, потилиця, зап'ястя, тильна сторона колін і ліктів. Також можна розпорошити парфум на чисте волосся, яке добре поглинає запахи;

Потрібно знайти парфум, який буде повільно вивітрюватись на вашій шкірі та відповідати вашому pH. Правильно підібраний хімічний склад парфумів у тандемі з вашою шкірою утворять ідеальну пару;

Не можна терти місце, куди був нанесений парфум. Через різкі дотики верхні ноти аромату перестають відчуватись, а нижні випаровуються протягом 30 хвилин.

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