4 хвилі магнітних бур накриють Землю в березні: коли очікувати та як підготуватися

Третій місяць 2023 року обіцяє зустріти нас із активними геомагнітними штормами. Вчені зазначають, що всі бурі не нестимуть великої небезпеки навіть для слабких організмів, проте підготуватися варто. Навіть хвилі середньої інтенсивності можуть негативно впливати на самопочуття людей. Спеціалісти Meteoagent назвали точні дати чотирьох інтенсивних хвиль.

Дати магнітних бур у березні 2023 року

5−7 березня – середня магнітна буря.

15 березня – слабка магнітна буря.

19 березня – середня магнітна буря.

31 березня – середня магнітна буря.

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Як вберегти організм

Полегшити самопочуття під час магнітних бур можна, дотримуючись таких правил:

влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі та частіше робіть легку зарядку для тіла;

замість фастфуду та алкоголю надайте перевагу їжі з великим вмістом вітамінів;

пийте менше кави, а більше – чистої води без газу;

не плануйте тривалі поїздки;

намагайтеся менше нервувати, виключіть із життя головні джерела стресу;

лягайте спати в один і той же час, постарайтеся спати не менше 7 годин на добу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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