47 бригада показала відео розгрому ворожого десанту і вражаючу роботу Бредлі

На Авдіївському напрямку "м'ясні" штурми окупантів почали набувати нових смертельних форм. Через великі втрати і нестачу живої сили в самогубні атакі тепер ідуть навіть залишки розбитих раніше підрозділів та недавно мобілізовані новачки.

9 днів в Україні – і "дострокова демобілізація"

47 окрема механізована бригада "Маґура" показала відео про недавній такий "м'ясний" штурм.

"Бійці бригади знищили три ворожі БТР. Так виглядає взаємодія противотанкістів, артилеристів, роти ударних БпЛА та екіпажу Бредлі, – розповідає про бій пресслужба 47 ОМБр. – Також був ліквідований російський десант чисельністю 35 окупантів. Це підрозділи, які після того, як наша 47-ма розмотала їх на молекули, вийшли на відновлення на 2 місяці та знову повернулися. Згідно з тими документами, які в них знайшли, мобілізовані вони були 5 березня 2024 року. 9 днів їм пощастило прожити на нашій українській землі…"

Окремо відзначимо ефектну та ефективну роботу в цьому бою українського Бредлі (М2 Bradley). Бронетранспортер несподівано вискочив із засідки, долучився до розстрілу ворожої колони і елегантно повернувся до своїх.

Нагадаємо, що ворог не вперше потрапляє в капкан 47 ОМБр. Буквально два тижні тому відбулися дуже схожі події – дивіться відео та читайте про це в матеріалі UAportal "Поле всіяне тілами: поблизу Авдіївки Сили оборони знищили штурмову групу з понад 30 окупантів та стільки ж їхньої техніки".

Український дрон "виручив" російський БТР

Також 47 ОМБр оприлюднила епічний відеоролик про ворожий БТР, який, за іронією долі, потрапив у вирву від своєї ж російської КАБ і там застряг. Але "на виручку" прийшли аеророзвідники української бригади – вони спалили бідолагу дроном, аби той не мучився в ямі.

Воїни 47 ОМБр – справжні герої!

Бригада "Маґура" з перших своїх фронтових днів воює в найгарячіших точках. Спочатку був пекельний Запорізький напрямок, нині – Авдіївський.

Величні заслуги підрозділу не залишилися не поміченими. Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Міністр оборони України Рустем Умєров нагородили бійців 47 ОМБр, які особливо відзначилися в боях, орденами "Богдана Хмельницького" і "За мужність", а також почесними нагрудними знаками від Головкома та нагородною зброєю від глави Міноборони.

"Ми з Міністром оборони приїхали до вас, щоб висловити слова вдячності за вашу мужність, стійкість, героїзм, зразкове виконання військового обовʼязку, за ту стійкість, яку ви показуєте всьому народові України. Ми вдячні за все, що Ви робите. Ви – справжні Герої", – сказав під час нагородження генерал-полковник Сирський.

Abrams і Bradley – це сила!

Дивіться також два знакових відео про бойову роботу західної "броні" 47 ОМБр на російсько-українській війні, де яскраво проглядаються переваги натівської техніки над "совковою".

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