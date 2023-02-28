5 основних правил пересадки кімнатних рослин навесні

Догляд за кімнатними рослинами – це не лише вчасний полив, хоча і це важливо. Необхідно створити й інші умови: відповідне освітлення, вологість та температуру повітря, зробити правильну та своєчасну пересадку. Для досвідчених квітникарів нічого надприродного у цьому немає. А ось новачки, пересаджуючи рослини, часто стикаються із певними труднощами. У цій статті пропонуємо вам ознайомитися з п'ятіркою основних правил весняної пересадки кімнатних рослин.

1. Вдалий час для пересадки

Весна – найкращий час для пересадки кімнатних рослин. Поступово, але вже помітно подовжується день, а сонце не просто світить, а припікає. Кімнатні рослини поступово виходять зі стану спокою та готуються до періоду вегетації.

Деякі квіти потребують пересадки щорічно – це молоді або швидкорослі рослини. Молодим рослинам для зростання потрібна нова, не виснажена земля і більш містка ємність. Це ж відноситься і до екземплярів, які за рік встигають "перерости" горщик, а коріння, пробившись через дренажні отвори, утворюють колечко під дном горщика.

Дорослим кімнатним рослинам, які вже досягли свого піку і зупинилися в рості, не потрібна щорічна пересадка. Якщо така квітка добре виглядає і регулярно цвіте, а коріння її не вибивається з горщика, навесні достатньо замінити їй верхній шар землі. Для цього ложкою або спеціальною лопаткою потрібно прибрати старий ґрунт і підсипати новий.

До таких рослин можна віднести кімнатні пальми. Регулярні пересадки їм потрібні лише в перші роки, скоріше навіть перевалки, оскільки коріння пальми дуже болісно реагує на втручання. Як тільки пальма отримала свій максимальний горщик, далі вже пересаджувати можна один раз на 6-8 років, за умови регулярного підживлення та оновлення верхнього шару землі.

Не потребують весняної пересадки і багато видів кактусів. Ці рослини краще перевалювати, без руйнування земляної грудки і робити це бажано ближче до зими.

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Не слід пересаджувати рослини під час цвітіння. Багато квітучих реагують навіть на зміну положення – скидають бутони та квіти, а пересадка для них – справжній стрес. Тому краще дочекатися закінчення цвітіння тоді вже можна і пересадити, і обрізати все зайве.

2. Оптимальний спосіб пересадки

Існує кілька способів пересадки і щоб процедура пройшла успішно, необхідно правильно визначити – що саме потрібно конкретній квітці.

Звичайна пересадка – рослину виймають із горщика, по можливості очищають від старої землі та висаджують у новий ґрунт. Особливо при цьому не стараються – потрусили, що саме відвалилося, те й добре. Цей спосіб можна застосовувати до багатьох здорових кімнатних рослин, які легко переносять пересадку.

Пересадка з повною заміною ґрунту – цей спосіб зазвичай використовують, якщо рослина захворіла або були порушені умови утримання: тривалий перелив та переохолодження. Ґрунтові шкідники – ще одна причина для повної заміни землі. Рослину при такій пересадці виймають із горщика, повністю очищають від ґрунту та промивають водою коріння. Зіпсовані і підгнилі коріння вирізають, а рослину ставлять у слабкий розчин марганцівки на 20-30 хвилин.

Перевалка – рослину акуратно виймають із горщика і, не обтрушуючи ґрунт, переносять у ємність більшого розміру. Порожнечі по краях заповнюють свіжим субстратом. Важливою особливістю перевалки є збереження земляної грудки. І застосовують такий спосіб, пересаджуючи примхливі рослини – араукарію та інші хвойники, пальми, аспідістри. Також перевалка буває необхідна при вирощуванні насіння. У міру зростання сіянці неодноразово перевалюють контейнери більшого розміру. Оскільки коренева система при цьому не порушується, то саджанці не відчувають стресу від пересадки і продовжують нормально розвиватися.

3. Правильний ґрунт

Результат пересадки кімнатних рослин багато в чому залежить від того, як правильно вдалося підібрати субстрат. Адже не секрет, що всі наші рослини – це вихідці з дикої природи і росли вони в різних кліматичних умовах, на різному ґрунті.

Щоб уникнути помилки, найпростіше купити готовий субстрат у квітковому магазині. Сьогодні різні виробники пропонують ґрунт для багатьох груп рослин – для пальм і драцен, кактусів і сукулентів, для орхідей, фіалок, азалій та багатьох інших.

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Якщо не вдалося знайти у продажу потрібну ґрунтосуміш, її можна приготувати самостійно, взявши за основу універсальний ґрунт або листову землю. Що варто врахувати при складанні суміші:

Кактуси і сукуленти не потребують родючого ґрунту, але повітропроникність для них має велике значення. Тому до універсального ґрунту можна додати великий річковий пісок та вермікуліт у пропорції 2:1:1. Для лісових кактусів – універсальний ґрунт та вермікуліт 2:1, без додавання піску.

Пальмам для гарного росту потрібні пухкі, повітропроникні ґрунти і їм підійде суміш садової або листової землі, дерновий, торф або кокосовий субстрат і перліт у співвідношенні 2:2:1:1. З віком частину землі збільшують, а торфу та перліту додають менше.

Папороті в природі найчастіше є епіфітами і потребують пухкого родючого ґрунту. Для суміші можна взяти універсальний ґрунт, перегній або біогумус, торф та вермікуліт у пропорції 2:1:1:1.

Філодендрон, монстера, антуріум та інші споріднені з ним рослини оцінять суміш, що складається з листової землі, дернової та торфу, взятих у рівних кількостях. Для пухкості можна додати мох-сфагнум і подрібнене вугілля.

Сенполія, або Узамбарська фіалка віддає перевагу слабокислому грунту, тому суміш готується на основі торфу з додаванням вермікуліту, моху-сфагнуму та товченого вугілля.

Якщо для приготування субстрату використовують листову або дернову землю, її необхідно продезінфікувати. Найпростіше насипати ґрунт у металеву ємність і прогріти в духовці. Такий захід убереже кімнатні рослини від появи можливих захворювань та шкідників.

4. Правильний горщик

Успіх пересадки кімнатних рослин багато в чому залежить від правильно вибраного горщика. Який краще – пластиковий чи глиняний? Таким питанням задаються багато квітникарів. Принципової різниці тут немає, але потрібно врахувати, що в звичайному глиняному горщику ґрунт сохне швидше, ніж у пластмасовому або керамічному, покритому глазур'ю, а значить і поливати квіти доведеться частіше.

У магазинах сьогодні можна знайти горщики будь-якої форми та розміру, а ось на що потрібно звернути увагу:

Кактусам та сукулентам бажано вибирати неглибокі широкі контейнери – коренева система у них слабо розвинена і великі ємності їм ні до чого.

Рослинам, що розмножуються за допомогою появи нащадків та нових розеток (папороті, бромелієві, рео), також потрібні широкі горщики.

Пальми мають потужну кореневу систему, що йде вглиб, і їм необхідні досить глибокі ємності.

Загальне правило при виборі горщика для будь-якої рослини – керуватися наявним розміром квітки. Новий контейнер повинен бути на 2-3 см у діаметрі більший за попередній. Такий підхід виключить проблеми із закисанням ґрунту, що часто відбувається, якщо горщик взятий великого розміру, на виріст.

Якщо пересадка відбувається за наявними горщиками, їх необхідно промити губкою теплою водою з миючим засобом.

5. Дренаж

При виборі горщика необхідно звернути увагу на дренажні отвори дуже часто вони бувають занадто маленького розміру. Збільшити їх можна самостійно ножем або дрилем, але зробити це потрібно обов'язково, інакше дрібні отвори швидко заб'ються і перестануть пропускати зайву воду.

Закисання ґрунту та підгниття коренів часто відбувається саме з цієї причини, а результат плачевний – рослина пропадає. У керамічних горщиків легко збільшити отвори не вийде, тому краще звернути на це увагу при покупці.

Обов'язковою умовою правильної пересадки є дренаж. Сприяючи кращому проходженню надлишків води, він оберігає землю від злиття та закисання, забезпечуючи корінням доступ повітря. Дренажний шар повинен становити не менше 1/5 висоти горщика і краще більше ніж менше.

Для цієї мети підійде все, що сприятиме безперешкодному проходженню води – керамзит, шматочки вугілля, велика річкова галька, колота цегла, глиняні черепки від старих горщиків і навіть шматочки пінопласту. Останній використовується у виняткових випадках, коли нічого іншого немає. Коріння рослин часто проростає крізь шматки пінопласту і це може створити труднощі при наступних пересадках. У квіткових відділах продається готовий дренаж, що складається, як правило, із дрібного керамзиту або вермікуліту.

Зазначимо, пересадка – одна з обов'язкових умов при вирощуванні кімнатних рослин. Кожній квітці потрібен свій підхід, тому важливо звернути увагу на склад ґрунту, розмір горщика, час і спосіб пересадки. Вивчаючи свої рослини, дізнаючись інформацію про те, де і в яких умовах ростуть їхні родичі, легко можна забезпечити свої рослини всім, що їм необхідно. У цьому випадку пересадка не стане для квітів стресом, а швидше навпаки – дасть поштовх до зростання та цвітіння.

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