5 секретів, які допоможуть не впасти в осінню депресію

Спільно з осінніми днями може завітати і сезонна депресія. Проте є поради, які допоможуть впоратися з нею та не дати погіршити свій стан та настрій з приходом холодів.

Про це повідомили в Pixel. Для боротьби з осінньою депресією вам не потрібно забувати про:

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Повноцінний сон:

Порушення сну може бути однією з головних причин депресії. Забезпечте собі від 8 до 9 годин нічного відпочинку, оскільки це допоможе підтримувати гормональний баланс і уникнути збільшення рівня кортизолу.

Цікаві заняття:

Заповнюйте свій час цікавими і захоплюючими заняттями. Якщо у вас ще немає улюбленої справи, осінь – час її знайти. Малювання, вишивання, спорт, плавання, ліплення – вибір є безмежним.

Правильне харчування:

Змініть свій раціон на корисніший. Правильне харчування може позитивно вплинути на ваше психічне становище. Уникайте шкідливої їжі та алкогольних напоїв, оскільки вони негативно впливають на нервову систему.

Свіже повітря:

Навіть якщо погода не надихає вас, виходьте на свіже повітря. Прогулянки на природі прочищають мозок та допомагають підтримувати тонус.

Друзі:

Спільний час із сім'єю важливий, але не забувайте і про друзів. Зустрічі з ними можуть стати справжнім антидепресантом. Спробуйте регулярно виходити з подругами на філіжанку кави та помітите позитивний вплив цієї звички на ваше самопочуття.

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