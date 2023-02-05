7 простих звичок, які допоможуть забути про безлад в оселі

Які звички слід здобути, щоб вдома не накопичувався безлад

Ці прості поради допоможуть завжди зберігати в будинку чистоту та порядок. Зберігати житло у такому стані не важко, якщо на кожну з наступних них порад виділяти по кілька хвилин часу, але одразу.

Щоб вдома не накопичувався безлад слід позбавитися всіх непотрібних речей. Чим менше речей, тим акуратнішою і впорядкованішою стає оселя.

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Сортуйте паперову пошту. Не накопичуйте листи та квитанції, розбирайте їх відразу ж складаючи на свої місця. Рекламні листи викидайте, а рахунки та інші важливі папери складайте в окрему теку; Мийте посуд одразу після їжі. Це має бути останній етап кожного обіду або вечері. Відразу ж вимивши тарілки або завантаживши їх у посудомийну машину, ви ще й заощадите час, оскільки забруднення ще не встигнуть засохнути, тому їх буде легше відмити. До того ж на кухні цілий день буде чисто; Заправляйте ліжко. Це центральний елемент спальні, і якщо ліжко охайно заправлене – це впливає на зовнішній вигляд всієї кімнати. Якщо залишити ліжко розібраним, простір навколо захаращується. Тому перший крок після сну та під час прибирання спальні – заправити ліжко. Якщо робити це щоранку, ваша оселя виглядатиме краще; Не залишайте зайві речі на кухонному столі. Безлад притягує безлад. Якщо складати все на кухонному столі, він швидко перетвориться в зону хаосу, а вільний та чистий стіл налаштовує на спокій та порядок. До того ж стіл на кухні краще використовували за прямим призначенням; Кожного вечора розкладайте речі на свої місця. У кожного предмета в будинку має бути своє призначене місце. Якщо кожного вечора складати речі по місцях, тоді вранці не доведеться довго щось шукати, особливо, коли поспішаєте; Не відкладайте справи, які можна зробити за декілька хвилин. Якщо у вашому будинку безлад – це результат прокрастинації господаря, тоді введіть собі просте правило: якщо справу можна зробити менш ніж за 2 хвилини – зробіть її одразу. Винесіть сміття, помийте каструлю, покладіть пульт від телевізора на місце, заберіть брудні речі в прання. Так ви уникнете безладу, що накопичується; Відразу прибирайте у захаращених місцях. Безлад виникає, коли в занадто маленькому просторі накопичується дуже багато речей, наприклад, коли занадто багато одягу в ящику, туалетного приладдя в шафці або предметів на полиці. Якщо це ваш випадок, то слід позбутись непотрібних речей. Не відкладайте цю справу на потім, цей процес займе не більше 15 хвилин, зате мотлох не буде накопичуватись створюючи в оселі безлад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко навести лад в усій квартирі, коли гості вже "на порозі".

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