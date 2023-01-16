7 шкідливих та небезпечних дій, які б ніколи не зробили досвідчені водії

Всі водії колись були новачками і нічого образливого в цьому немає, адже треба з чогось починати на набиратися досвіду. Проте саме новачків дуже легко ідентифікувати на дорозі завдяки їхній поведінці. Сьогодні ви дізнаєтесь про 7 шкідливих та небезпечних дій, які роблять недосвідчені водії.

Посадка за кермом

Водій, якому некомфортно за кермом, потенційно небезпечний для оточуючих. Пощастило тому "чайнику", якому досвідчений водій з перших поїздок допоміг правильно відрегулювати сидіння, рульову колонку та дзеркала заднього виду. Навіщо? Щоб забезпечити найкращий огляд, це допоможе вчасно помітити небезпеку на дорозі та зреагувати. До того ж при неправильній посадці ви швидше втомитеся, наприклад, почне затікати нога .

Ознаки правильної посадки за кермом:

Долоні на кермі повинні лежати у положенні "за п’ятнадцять третя".

Руки в ліктях повинні утворювати кут, близький до прямого.

Спина – майже вертикально, а не перевальцем.

Ноги при повному витискуванні педалей повинні залишатися злегка зігнутими в колінах.

Смартфон у салоні.

Відмовляти сучасну людину користуватися в дорозі смартфонами – справа практично безнадійна. Набрати на ходу "важливе" повідомлення в месенджері — грішок багатьох водіїв, і не тільки новачків. Тим часом, ведення листування підвищує ризик потрапляння в аварію в кілька разів.

Але смартфони несуть у собі й іншу небезпеку: найчастіше їх просто кидають абияк — хоч на панель приладів, і вони в самий невідповідний момент благополучно зісковзують кудись вниз, наприклад, під педалі. Інстинктивне бажання водія дістати його негайно, навіть якщо на спідометрі далеко не нуль. Чим це часто закінчується, показують у дорожніх зведеннях. Загалом, закріпіть смартфон так, щоб той і не думав про "втечу".

Ремені безпеки

Непристебнутий водій, який везе непристебнутого пасажира, – безвідповідальна людина. Сперечатись тут нема про що. На жаль, багато новачків за кермом не вважають важливим пристебнутись. Деякі водії пристібаються самі, але дозволяють не робити цього пасажирам другого ряду. Теж поширена помилка і дуже небезпечна. Мало того, що непристебнута людина сама наражається на смертельну небезпеку — при лобовому ударі вона полетить уперед, зачепивши водія і пасажирів.

"Ручник"

Взагалі, правильна назва ручного гальма – стоянкове. З невідомих причин дуже багато хто його ігнорує – мовляв, і так обійдуся. До першої сумної події. Тому новачкові потрібно зрозуміти: гальмо стоянки присутнє на всіх автомобілях зовсім не тому, що виробники хочуть зробити машину важчою. При паркуванні на схилах обов'язково користуйтеся "ручником". Навіть якщо коробка автоматична: режим "Паркінг" не підміняє його. Якщо машина надумає поїхати, відповідати будете ви.

Прогрівання двигуна

Вам не хочеться різко вискакувати в напівсонному стані з-під ковдри і тікати робити гімнастику? Двигуну теж не хочеться. Тому взимку (та й в інші сезони) не треба відразу після запуску двигуна вимагати від нього подвигів: дайте йому трохи попрацювати в лайтовому режимі. Інакше мотор одного разу образиться і серйозно. Як при цьому складеться дорожня ситуація – невідомо.

Гучна музика

Забудьте про неї. І не тільки тому, що вона не дозволяє зосередитися на керуванні, що підтверджено десятками тестів. Гучна музика заважає вам адекватно оцінювати дорожню обстановку — чути сигнали інших водіїв, інспекторів ДПС тощо. Що якщо за вами їде швидка допомога з включеною сиреною та мигалками, вимагаючи поступитися дорогою, а ви просто її не чуєте через музику в салоні ? Музика має бути ненав'язливим тлом.

Важливо й те, яку музику слухати за кермом. Наприклад, у звіті медичного центру Стенфордського університету йдеться про те, що музика сильно впливає на здатність концентрувати увагу. З допомогою томографа вдалося з'ясувати, що найбільша мозкова активність відбувається у періоди тиші між звуками. Вчені дійшли висновку, що музика епохи бароко допомагає зібратися з думками та обробити мозку більше інформації.

Лівий ряд

Одна з найшкідливіших звичок багатьох водіїв – бажання займати лівий ряд. Мовляв, праворуч плетуться дачники. Однак треба пам'ятати: на будь-який Mercedes знайдеться свій Aston Martin, який упреться вам в зад і буде нервувати. А якщо потрапить запальний водій, то обжене праворуч і почне качати права всіма відомими способами. Звичайно, подібна поведінка теж неприйнятна, але і вам не потрібно провокувати такі ситуації. Ліві ряди створені для випередження та рятувальної техніки, а не для постійного руху.

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