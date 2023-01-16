7 вредных и опасных действий, которые никогда не предприняли бы опытные водители

Все водители когда-то были новичками и ничего обидного в этом нет, ведь надо с чего начинать набираться опыта. Однако именно новичков легко идентифицировать на дороге благодаря их поведению. Сегодня вы узнаете о 7 вредных и опасных действиях, которые предпринимают неопытные водители.

Посадка за рулем

Водитель, которому некомфортно за рулем, потенциально опасен для окружающих. Повезло тому чайнику, которому опытный водитель с первых поездок помог правильно отрегулировать сиденье, рулевую колонку и зеркала заднего вида. Зачем? Чтобы обеспечить лучший обзор, это поможет вовремя заметить опасность на дороге и отреагировать. К тому же при неправильной посадке вы быстрее устанете, например, начнет затекать нога.

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Признаки правильной посадки за рулем:

Ладоны на руле должны лежать в положении "за пятнадцать третья".

Руки в локтях должны образовывать угол, близкий к прямому.

Спина – почти вертикально, а не перевальцем.

Ноги при полном выдавливании педалей должны оставаться слегка изогнутыми в коленях.

Смартфон в салоне.

Отказывать современному человеку пользоваться в пути смартфонами – дело практически безнадежное. Набрать на ходу "важное" сообщение в мессенджере – грешок многих водителей, и не только новичков. Между тем ведение переписки повышает риск попадания в аварию в несколько раз.

Но смартфоны несут в себе и другую опасность: чаще всего их просто бросают кое-как — хоть на приборную панель, и они в самый неподходящий момент благополучно соскальзывают куда-то вниз, например, под педали. Инстинктивное желание водителя получить его немедленно, даже если на спидометре далеко не ноль. Чем это часто кончается, показывают в дорожных сводках. В общем, закрепите смартфон так, чтобы тот и не думал о "бегстве".

Ремни безопасности

Непристегнутый водитель, который везет непристегнутого пассажира – безответственный человек. Спорить здесь не о чем. К сожалению, многие новички за рулем не считают важным пристегнуться. Некоторые водители пристегиваются сами, но позволяют не делать этого пассажирам второго ряда. Также распространена ошибка и очень опасна. Мало того, что непристегнутый человек сам подвергается смертельной опасности — при лобовом ударе он полетит вперед, задев водителя и пассажиров.

"Ручник"

Вообще, правильное название ручного тормоза – стояночное. По неизвестным причинам очень многие его игнорируют – мол, и так обойдусь. До первого печального события. Поэтому новичку нужно понять: стояночный тормоз присутствует на всех автомобилях вовсе не потому, что производители хотят сделать машину тяжелее. При парковке на склонах обязательно пользуйтесь "ручником". Даже если коробка автоматическая: режим "Паркинг" не заменяет его. Если машина вздумает уехать, отвечать будете вы.

Прогрев двигателя

Вам не хочется резко выскакивать в полусонном состоянии из-под одеяла и убегать делать гимнастику? Двигателя тоже не хочется. Поэтому зимой (да и в другие сезоны) не нужно сразу после запуска двигателя требовать от него подвигов: дайте ему немного поработать в лайтовом режиме. Иначе мотор однажды обидится и серьезно. Как при этом сложится дорожная ситуация – неизвестно.

Громкая музыка

Забудьте о нем. И не только потому, что она не позволяет сосредоточиться на управлении, что подтверждено десятками тестов. Громкая музыка мешает вам адекватно оценивать дорожную обстановку — слышны сигналы других водителей, инспекторов ДПС. Что если за вами едет скорая помощь с включенной сиреной и мигалками, требуя уступить дорогу, а вы просто ее не слышите из-за музыки в салоне? Музыка должна быть ненавязчивым фоном.

Важно и то, какую музыку слушать за рулем. К примеру, в отчете медицинского центра Стэнфордского университета говорится, что музыка сильно влияет на способность концентрировать внимание. С помощью томографа удалось узнать, что большая мозговая активность происходит в периоды тишины меж звуками. Ученые пришли к выводу, что музыка эпохи барокко помогает собраться с мыслями и обработать мозг больше информации.

Левый ряд

Одна из самых вредных повадок многих водителей – желание занимать левый ряд. Мол, справа плетутся дачники. Однако надо помнить: на любой Mercedes найдется свой Aston Martin, который упрется вам в зад и будет нервничать. А если попадет вспыльчивый водитель, то обгонит вправо и начнет качать права всеми известными способами. Конечно, подобное поведение тоже неприемлемо, но и вам не нужно провоцировать такие ситуации. Левые ряды предназначены для опережения и спасательной техники, а не для неизменного движения.

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