8 днів триватиме сильна магнітна буря: детальний прогноз

Третього квітня Землю охопила магнітна буря, яка, за прогнозами, триватиме кілька днів.

Прогноз магнітних бур:

6-7 квітня : К-індекс знизиться до 4 (жовтий рівень), що означає слабшу бурю, проте можливі незначні магнітні коливання.

: К-індекс знизиться до 4 (жовтий рівень), що означає слабшу бурю, проте можливі незначні магнітні коливання. 8-10 квітня : знову очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).

: знову очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень). 11-13 квітня: активність Сонця знову зменшиться до К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій бурі з можливими коливаннями.

Про це повідомля meteoagent, який відстежує сонячну активність.

Мінливість прогнозів

Варто пам'ятати, що прогнози сонячної активності є попередніми, оскільки ситуація може змінитися кілька разів протягом доби. Науковці радять слідкувати за оновленнями, щоб бути в курсі актуальних змін.

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Вплив на здоров’я

Магнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності за шкалою К-індексу — від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніша буря та її вплив на здоров’я та техніку. У періоди сильної бурі багато людей можуть відчувати:

слабкість та зниження працездатності;

головний біль та запаморочення;

пригнічений настрій та емоційний дискомфорт.

Як знизити негативний вплив

Фахівці рекомендують дотримуватися наступних порад:

уникати стресів та надмірних фізичних навантажень;

підтримувати водний баланс, пити більше рідини;

дотримуватися режиму дня та більше відпочивати;

уникати тривалого перебування на відкритому повітрі у пікові години бурі. Людям із хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем для додаткових рекомендацій.

Рекомендації для водіїв

Під час магнітних бур може знижуватися концентрація уваги, тому водіям слід бути особливо обережними за кермом.

Магнітні бурі — природне явище, яке хоч і рідко загрожує здоров’ю, проте може викликати дискомфорт у метеочутливих людей. Тому важливо стежити за своїм самопочуттям та дотримуватися рекомендацій фахівців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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