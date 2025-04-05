8 днів триватиме сильна магнітна буря: детальний прогноз
Третього квітня Землю охопила магнітна буря, яка, за прогнозами, триватиме кілька днів.
Прогноз магнітних бур:
- 6-7 квітня: К-індекс знизиться до 4 (жовтий рівень), що означає слабшу бурю, проте можливі незначні магнітні коливання.
- 8-10 квітня: знову очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).
- 11-13 квітня: активність Сонця знову зменшиться до К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій бурі з можливими коливаннями.
Про це повідомля meteoagent, який відстежує сонячну активність.
Мінливість прогнозів
Варто пам'ятати, що прогнози сонячної активності є попередніми, оскільки ситуація може змінитися кілька разів протягом доби. Науковці радять слідкувати за оновленнями, щоб бути в курсі актуальних змін.
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Вплив на здоров’я
Магнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності за шкалою К-індексу — від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніша буря та її вплив на здоров’я та техніку. У періоди сильної бурі багато людей можуть відчувати:
- слабкість та зниження працездатності;
- головний біль та запаморочення;
- пригнічений настрій та емоційний дискомфорт.
Як знизити негативний вплив
Фахівці рекомендують дотримуватися наступних порад:
- уникати стресів та надмірних фізичних навантажень;
- підтримувати водний баланс, пити більше рідини;
- дотримуватися режиму дня та більше відпочивати;
- уникати тривалого перебування на відкритому повітрі у пікові години бурі. Людям із хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем для додаткових рекомендацій.
Рекомендації для водіїв
Під час магнітних бур може знижуватися концентрація уваги, тому водіям слід бути особливо обережними за кермом.
Магнітні бурі — природне явище, яке хоч і рідко загрожує здоров’ю, проте може викликати дискомфорт у метеочутливих людей. Тому важливо стежити за своїм самопочуттям та дотримуватися рекомендацій фахівців.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.
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