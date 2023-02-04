8 популярних акторів, які виконували небезпечні трюки без каскадерів

Сучасний кінематограф неможливо собі уявити без складних спецефектів та трюків. Зазвичай знаменитості просто відіграють свою роль, якщо потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Але серед зірок є й ті, хто може не тільки талановито втілити на екрані будь-який образ, але ще й відмовляються від послуг каскадерів, воліючи все робити самостійно.

1. Том Круз

Том Круз

На зорі своєї кінокар'єри Том Круз не прагнув ризикувати життям і дозволяв виконувати каскадерам трюки. Проте, що старше ставав актор, то виразніше виявлялося його бажання перевершити себе. Нині актор сам знімається у всіх небезпечних сценах, не піддаючись на умовляння продюсерів та режисерів поберегти себе.

2. Гаррісон Форд

Гаррісон Форд

Цей актор ніколи не відмовляється від можливості полоскотати собі нерви та із задоволенням береться за виконання складних трюків. Щоправда, в найскладніших і найнебезпечніших сценах режисери все ж таки замінюють його дублером, але основну масу трюків він все ж таки воліє виконувати самостійно. До речі, основною причиною, чому у фільмах про Індіана Джонса актор все ж таки дозволив каскадеру увійти в кадр, було лише побоювання за те, що його дублеру Віку Армстронгу могли не оплатити зйомки, якби Форд все робив сам.

3. Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Актриса зізнавалася у тому, що більшість трюків вона виконує на чистій впертості. Її неможливо змусити відмовитись від участі у складних сценах і слова продюсерів про невиправданість ризику вона просто не бере до уваги. У бойовиках "Солт" та "Особливо небезпечний" вона майже всі трюки виконала сама, хоч це було для Анджеліни Джолі зовсім непросто.

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4. Хлоя Грейс Морец

Хлоя Грейс Морец

Зірка фільму "Дуподер" пройшла курси каскадерів перед початком зйомок. Щоправда, викликано це було не бажанням 12-річної дівчинки ризикувати життям, а банальною неможливістю знайти для юної актриси каскадера, який би відповідав зросту та статурі Хлої. У неї були чудові вчителі, але зі сценарію все ж таки прибрали найскладніші трюки, щоб не піддавати підлітка зайвому ризику.

5. Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем

Він відомий за фільмами "Карти, гроші, два стволи", "Великий куш" та "Револьвер", а також дилогії "Адреналін" та серіям картин "Перевізник", "Нестримні" та "Форсаж". У цих стрічках знадобилися навички актора в бойових мистецтвах, у тому числі бразильському джіу-джитсу, і стрибках у воду. Ще з часів кінодебюту у "Картах", де не було коштів на каскадерів, Стейтем виконував усі необхідні трюки сам і тримає марку досі. Хоча не обходилося без казусів. Один із знімальних днів третьої частини "Нестримних" закінчився тим, що через несправність гальм автомобіль, в якому їхав Джейсон, упав у море. Але, незважаючи на ризики, актор практично не вдається до послуг дублера, можливо, тому що він сам колись мріяв ним стати.

6. Джекі Чан

Джекі Чан

Цей актор давно відомий своїми талантами та неофіційним званням найбільш травмованого актора Голлівуду. Втім, небезпека ніколи не зупиняла Джекі Чана, він готовий і надалі ризикувати собою заради гарного кадру чи складного трюку. Від цього актор отримує неймовірне задоволення. Поки що продюсерам так і не вдалося вмовити Джекі Чана скористатися послугами дублера. І його можна зрозуміти, адже свою кар'єру в кіно Джекі Чан почав якраз із роботи каскадером.

7. Деніел Крейг

Деніел Крейг

Виконавець ролі Джеймса Бонда сам захотів випробувати себе і вирішив виконувати більшу частину трюків самостійно. Це було непросто для 42-річного актора, але він жодного разу не пошкодував про своє рішення. Стрибок зі стели одного підйомного крана на інший у фільмі "Казино "Рояль" сьогодні вважається одним із найкращих трюків Джеймса Бонда за всю історію. До речі, робив актор цей небезпечний переліт на висоті 35 метрів.

8. Крістіан Бейл

Крістіан Бейл

Актор зовсім не вважає ризик благородною справою. Навпаки, він воліє ретельно готуватися до зйомок і готовий заради хорошої ролі як набрати вагу, так і стрімко схуднути, а небезпечні сцени спокійно довіряє грати дублерам. Але в роль Бетмена він вжився настільки, що вирішив все робити самостійно, навіть під час зйомок майже без страховки на вершині хмарочоса в Чикаго.

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