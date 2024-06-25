-88 окупантів та 28 одиниць техніки: яких втрат ворогу завдали Сили оборони півдня

Протягом доби Сили оборони півдня знищували російських військових та уражали їхню бойову техніку. В результаті противник зазнав великих втрат.

Про це повідомили в пресслужбі Сил оборони півдня в Telegram. Так, протягом 24 червня було знищено 88 російських окупантів.

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах, йдеться у повідомленні.

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Крім втрат в особовому складі, противник втрати 28 одиниць озброєння та військової техніки, а саме:

вісім гармат;

три міномети;

десять одиниць автобронетехніки;

розвідувальний БпЛА;

камеру відеоспостереження;

три човни;

два квадроцикли.

Ба більше, українським військовим вдалося знищити спостережні пункти, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та два польові пункти боєпостачання.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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