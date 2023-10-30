9 невибагливих порід собак, яких майже не потрібно вигулювати

Догляд за собаками - з якими собаками можна рідко гуляти

Собака може стати справжнім помічником та другом. Завдяки їхній появі у вашому житті може зменшитися почуття самотності, але при цьому зросте відповідальність та турбота.

Існує кілька порід, які не вибагливі у догляді, їх майже не потрібно вигулювати. Про це розповіли експертів з домашніх тварин та ветеринари для Best Life.

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1. Бульдог

Бульдог

Якщо є одна порода собак, яка має репутацію лінивої, то це, ймовірно, бульдог. Англійські бульдоги більші, а французькі бульдоги менші та компактніші.

"Хоча ця порода собак потребує помірних фізичних вправ, щоб підтримувати здорову вагу, вони задоволені парою коротких прогулянок протягом дня і часто прагнуть повернутися додому, щоб більше відпочити", – пояснив Кортні Джексон, ветеринар і засновник The Pets Digest.

Особливо влітку бульдоги нададуть перевагу кімнаті з кондиціонером, а не прогулянці під час спекотної погоди.

2. Такса

Такса

Шеннон Банн, експерт із домашніх тварин і генеральний директор Waggy Pups, розповіла, що такса є однією з собак, які не потребують догляду.

"Ці собаки зазвичай мають низьку або середню енергію, що означає, що їм не потрібно стільки фізичних вправ, скільки іншим породам", – пояснила вона. "Їхні короткі ніжки та маленька статура не можуть витримати занадто багато, тому коротких щоденних прогулянок і помірних ігор може бути достатньо, і, звичайно, багато обіймів і відпочинку".

І короткошерсті, і довгошерсті такси потребують мінімального догляду, щотижневого розчісування та щомісячного купання, яке можна робити через грумера або вдома. Вони також дуже терплячі, і їх цікаво тренувати, що робить їх чудовими собаками для початківців.

3. Чихуахуа

Чихуахуа

Чихуахуа через свій розмір зазвичай можуть отримати достатньо фізичних вправ у дуже маленькому просторі".

Це також означає, що вони мають коротші ноги, ніж інші породи, і, отже, вимагають коротших прогулянок.

"Насправді, багатьох чихуахуа часто носять у собачих сумках, оскільки вони досить малі, щоб ходити в більшість місць, де подорожують їхні батьки", – пояснив Джексон.

Їхній крихітний зріст не означає, що вони не мають великої енергії, але часто вони будуть щасливі бігати по дому та грати зі своїми господарями. Цих собак можна навіть "привчити до горщика користуватися мочалкою або невеликою відкритою зоною".

4. Мальтійська болонка

Мальтез

Якщо ви шукаєте невибагливу породу, яка також є дуже ласкавою, мальтійська болонка ідеально підійде.

Жаклін Кеннеді, засновник і генеральний директор PetDT, раніше розповіла, що ці собаки "чудові компаньйони на колінах" і "не потребують стільки вправ, як великі породи".

За даними Американського кінологічного клубу (AKC), мальтійці сповнені енергії, але їм потрібні лише час від часу фізичні вправи, щоб підтримувати їх здоров’я та щастя. Щоденних прогулянок із власником або підстрибування на огородженому подвір’ї чи навіть у приміщенні зазвичай достатньо, щоб утримувати вони підходять".

Але зауважте, що мальтійці мають довгу шерсть, яку AKC рекомендує розчісувати щодня разом із регулярними ваннами та "кондиціонуванням шерсті".

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5. Вельш коргі пемброк

Коргі

У пошуках собаки, яка не потребує догляду, не забувайте про вельш-коргі пемброк, яка, як відомо, була улюбленою породою королеви Єлизавети II.

"Хоч коргі частіше асоціюють із королівськими особами, вони також є чудовими собаками для людей похилого віку та пенсіонерів", – розповів Мішель Генрі, генеральний директор і засновник Outdoor Dog Fun.

Вони середнього розміру, але не вимагають непомірного рівня активності, і вони досить компактні, щоб з ними легко працювати.

6. Пекінес

Пекінес

Ця іграшкова порода, мабуть, найбільш відома своєю "левовою гривою", тобто довгою шерстю навколо обличчя та шиї. І хоча це потребує щоденного догляду, пекінес — відносно спокійна собака.

7. Кавалер-кінг-чарльз-спаніель

Кавалер кінг чарльз спаніель

Згідно з AKC, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі "можуть бути оптимістичними спортсменами або безсоромними кушетками, залежно від способу життя власника".

Ветеринар каже, що ця порода чудово підходить для людей похилого віку, "оскільки вони люб’язні та пристосовані, люблять обійматися з господарями. Їхній компактний розмір і хороша генетика означають, що з ними легко поводитись і дресирувати, навіть якщо власник собаки новачок. "

Вони чудово підходять для квартир або будинків без двору, і їм не потрібно багато ходити.

8. Італійський спінон

Італійський спінон

Ця італійська порода є відносно новою, але вона є чудовим вибором, якщо ви хочете собаку середнього розміру, за якою також досить легко доглядати.

Вони "зі спортивної породи, але не обманюйте себе", зазначає Брорсен. "Цих собак, яких часто називають "низькооктановими", вони так само щасливі відпочивати з сім’єю. Як і всім собакам, вони потребують фізичних вправ, але довга прогулянка не потрібна щодня".

Натомість Брорсен каже, що Спіноні задовольниться грою в пошуки. Вони дуже розумні, "тому ви повинні зосередити їх на продуктивній діяльності, інакше вони знайдуть проблеми", додає він.

9. Англійський мастиф

Англійський мастиф

Вірте чи ні, деякі з найбільших порід собак також можуть потребувати найменшого догляду. Джексон каже, що англійський мастиф, який може важити понад 200 фунтів, вимагає мінімальних вправ.

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