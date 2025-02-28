Aave закриває кредитування на Polygon: що це означає для DeFi?

DeFi-спільнота зіткнулася з важливою зміною: один із найпопулярніших децентралізованих протоколів, Aave, фактично припиняє кредитування на мережі Polygon PoS. Рішення було підтримане голосуванням Aave DAO, де понад 692 000 голосів було віддано за посилення параметрів ризику, що унеможливлює кредитування під стейблкоїни USDT і USDC. Це рішення може значно змінити динаміку ринку децентралізованих фінансів (DeFi) та вплинути на ліквідність у межах екосистеми Polygon. Крім того, це може стати сигналом для інших DeFi-платформ щодо необхідності перегляду власних моделей управління ризиками.

Причиною такого кроку стали занепокоєння щодо безпеки. Aave вже мав негативний досвід із вразливостями мостів між блокчейнами, як-от хакерські атаки на Multichain і Harmony Bridge. Крім того, у грудні спільнота Polygon запропонувала використовувати понад $1 млрд у стейблкоїнах для генерації прибутку, що викликало обґрунтовані побоювання з боку Aave. Засновник Aave Марк Зеллер ініціював обговорення посилення параметрів ризику, аргументуючи це необхідністю захисту активів користувачів та збереження довіри до платформи. Такі дії демонструють, що DeFi-протоколи готові до жорсткіших правил гри, коли мова йде про безпеку активів.

Для DeFi-інвесторів це рішення має неоднозначний ефект. Aave залишається найбільшим додатком у мережі Polygon із загальним обсягом заблокованих активів понад $300 млн. Однак припинення кредитування може змусити користувачів шукати альтернативні майданчики, такі як Ethereum L2-мережі або інші DeFi-протоколи з більш стабільними умовами. Крім того, це може вплинути на ліквідність Polygon, зробивши його менш привабливим для нових проєктів. Водночас, ці зміни можуть відкрити шлях для нових рішень, які зможуть запропонувати безпечніші механізми кредитування.

Генеральний директор Polygon Labs Марк Бойрон висловлював надію, що Aave продовжить співпрацю з мережею, оскільки спірна пропозиція щодо використання стейблкоїнів так і не була підтримана. Втім, голосування Aave DAO показало, що безпека та стабільність платформи залишаються ключовими пріоритетами для спільноти. Це свідчить про те, що DeFi-ринок все більше схиляється до суворішого регулювання ризиків та прагне до збереження довготривалої стійкості системи.

Ця ситуація є нагадуванням для всіх користувачів DeFi: будь-яке рішення на рівні DAO чи протоколу може суттєво змінити правила гри. Втрата Aave на Polygon — це сигнал для всіх, хто працює в децентралізованому фінансуванні, що ризики безпеки залишаються актуальними, а довіра користувачів напряму залежить від надійності та прозорості платформи. Гравці ринку, які ігнорують ці тенденції, можуть опинитися перед складними викликами у майбутньому.

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