Адвокат назвав дві категорії чоловіків, які зможуть отримати відстрочку у Резерв+

Міністерство оборони України планує запровадити можливість оформлення відстрочки від мобілізації через мобільний додаток Резерв+. Однак на цей час ця функція ще не доступна, хоча її анонсували раніше.

Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко, уточнивши, хто саме зможе скористатися цією опцією. За її ловами, можливість оформлення відстрочки через додаток стосуватиметься лише тих категорій чоловіків, інформація про яких вже є в державних реєстрах.

Йдеться про інвалідів та багатодітних батьків, які мають трьох дітей до 18 років. Ці дані вже доступні для територіальних центрів комплектування.

Також читайте: У ТЦК розповіли, що чекає на тих, хто досі не оновив дані

Втім, адвокатка зауважує, що для багатодітних батьків можуть виникати складнощі. Якщо одна з їхніх дітей народилася за кордоном і не має українського свідоцтва про народження, можливість оформлення відстрочки через "Резерв+" не працюватиме.

"Якщо такий механізм і буде запроваджений, це стосуватиметься виключно тих підстав для відстрочки, по яких вся необхідна інформація є в державних реєстрах, доступ до яких має ТЦК та СП. Вірогідно, можливість дистанційного оформлення відстрочки матимуть особи з інвалідністю та чоловіки, які утримують 3 своїх рідних дітей віком до 18 років", – написала вона у своєму Telegram-каналі.

Окрім цього, Тарасенко пояснила, що можливості отримати відстрочку за іншими пунктами закону через "Резерв+" наразі не передбачається. Це стосується, зокрема, чоловіків, які доглядають за недієздатними родичами або родичами з інвалідністю.

Адвокатка підкреслила, що для отримання відстрочки важливими є дві умови: наявність інвалідності 1 або 2 групи та постійний догляд. Інші обставини, такі як спільне проживання чи необхідність догляду, можуть бути недостатніми для оформлення відстрочки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців точно не прийде повістка поштою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!