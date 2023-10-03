Адвокат пояснив, які документи мають пред'явити працівники ТЦК та СП: Як правильно повинні вручати повістку

Щодо вручення повісток військовозобов'язаним, за словами юриста, вважається врученою на законних підставах лише отримана особисто під підпис повістка.

Михайло Лобунько наголосив, що оповіщення військовозобов'язаних можуть здійснювати працівники територіальних центрів кадрового забезпечення (ТЦК), військкоматів та служби призову (СП), а також роботодавці та органи місцевого самоврядування.

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Важливо враховувати, що неналежне вручення повістки і її передача іншим особам для подачі військовозобов'язаному вважаються неправильними діями. У такому разі, якщо військовозобов'язаний не прибуває до ТЦК або СП за цією повісткою, це не створює юридичних наслідків.

Процедура вручення повісток військовозобов'язаним включає показ спеціального службового посвідчення працівників, яке підтверджує їхню приналежність до ТЦК та СП. Це посвідчення повинно містити такі відомості:

Назва органу, який видав посвідчення. Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано посвідчення. Фотографію особи, якій видано посвідчення. Службове звання особи, якій видано посвідчення. Номер і дата видачі посвідчення. Підпис особи, яка видала посвідчення.

Щодо місця вручення повісток, юрист вказав, що питання місця вручення повісток в законодавстві не врегульоване, тому вручення може відбуватися в будь-якому зручному місці, де це може бути здійснено.

Отже, важливо розуміти, що отримана особисто під підпис повістка вважається юридично врученою, і неналежне вручення може не мати юридичних наслідків для військовозобов'язаного.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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