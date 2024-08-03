Адвокат пояснив, чи можна чоловікові виїхати за кордон з дружиною, що має інвалідність II групи

В умовах воєнного стану в Україні питання виїзду за кордон для чоловіків залишається актуальним. Багато хто шукає можливості виїхати, зокрема, для супроводу членів сім’ї з інвалідністю.

Чоловік, дружина якого має II групу інвалідності, має право на виїзд за кордон. Однак для цього необхідно мати наступний пакет документів. Зокрема, паспорти для виїзду за кордон (особистий та дружини), оригінал свідоцтва про шлюб та пенсійне посвідчення дружини, де чітко зазначена група інвалідності та її причина.

За словами юристів, місце реєстрації подружжя не має значення. Однак, на практиці, прикордонники часто вимагають додатково військово-обліковий документ чоловіка з відміткою про наявність відстрочки за станом здоров’я дружини. Хоча така вимога не є прямо передбачена законодавством, судова практика, на жаль, поки що підтримує такі дії прикордонників.

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Право на відстрочку для чоловіків, дружини яких мають інвалідність, закріплено в абзаці 11 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ця норма є підставою для отримання дозволу на виїзд за кордон.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Виїхати за кордон, супроводжуючи свою дружину-інваліда, ви зможете якщо матимете відстрочку за пунктом 13 статті 23 ЗУ Про мобілізацію, але наявність в неї невійськовозобов'язаної матері за певних умов виключає таку можливість. За пунктом 9 тої ж статті ви зможете виїхати за наявності довідки лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) форми 080-4 про необхідність постійного догляду за дружиною".

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