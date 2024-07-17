Актуально для блекаутів: чи можна підключати холодильник до зарядної станції

Тривалі відключення електроенергії змушують нас шукати альтернативні джерела живлення. Холодильники, які зазвичай доволі довго зберігають холод без електрики, в умовах спеки стають справжньою проблемою. Їм на допомогу може прийти портативна зарядна станція. Про це пише 24 tv.ua.

Чи може холодильник працювати від зарядної станції?

Так, але за однієї умови: потужність станції повинна відповідати потужності холодильника. Холодильники споживають 100-300 Вт (старі моделі більше), а також потребують пускової потужності, яка в декілька разів вища за номінальну (300-1000 Вт).

Отже, для роботи холодильника під час відключень вам знадобиться:

Портативна станція з високою пусковою потужністю, що в декілька разів перевищує номінальну потужність вашого холодильника.

що в декілька разів перевищує номінальну потужність вашого холодильника. Станція, що підтримує чисту синусоїду (необхідно для деяких моделей холодильників, перевірте інструкцію).

Також ми писали: Які прилади категорично не можна підключати до генератора

Як розрахувати час роботи холодильника від станції?

Визначте номінальну потужність холодильника. Оцініть, скільки часу він має працювати без електрики. Врахуйте пускову потужність (якщо холодильник не інверторний). Скористайтеся онлайн-калькулятором, наприклад rewlogan/power, щоб розрахувати споживання та підібрати станцію.

Пам'ятайте:

Великі холодильники можуть бути занадто потужними для більшості портативних станцій.

Не перевантажуйте станцію кількома приладами одночасно.

Розгляньте енергоефективний холодильник або генератор для живлення кількох приладів.

Використовуйте акумулятори холоду або пляшки з підсоленою водою для додаткового збереження холоду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!