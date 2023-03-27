Олександрів день 28 березня: привітання з днем янгола у прозі та картинках

Віряни 28 березня святкують Олександрів день. Це релігійне свято встановлене на честь трьох святих з ім'ям Олександр – священномученика Сідського та двох Кесарійських мучеників.

За легендами, святий Олександр жив у Сіді у третьому столітті та був єреєм. Він відкрито сповідував християнську віру, за що місцевий правитель Антонін засудив його до нескінченних мук. Олександр переніс їх зі смиренністю і навіть схилив коліно перед катом, який відрубав йому голову.

Коли на початку четвертого століття проводилося язичницьке свято, кілька християн відмовилися поклонятися ідолам. Серед них були двоє чоловіків, яких звали Олександрами. Вони оголосили, що готові постраждати за християнську віру. Язичники їх також обезголовили.

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Якщо ви маєте серед своїх знайомих чи близьких когось з ім'ям Олександр, чи Олександра, не забудьте привітати їх з днем ангела.

Вітання для Олександрів на день ангела у прозі:

Олександре, з днем ангела тебе! Бажаю непохитного чоловічого духу, міцного ангельського захисту, мирного неба над головою, теплого світла в душі і завжди жити благополучним та щасливим життям!

З днем ангела, Олександре! Нехай таким же сміливим і уважним буде твій ангел до тебе. Будь завжди цілеспрямованим, успішним, а небеса лише допомагають досягати цілей легко та просто. Вітаю!

Олександре, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю завжди зустрічати радісні світанки і проводити шикарні заходи сонця, берегти себе і свою сім'ю від усіх негараздів і отримувати гідні знаки долі!

Дорогий Олександр, сьогодні я від душі тебе вітаю з іменинами й хочу побажати завжди бути впевненим борцем за своє щастя і справжнім переможцем. Нехай тебе нічого в цьому житті не лякає і не розчаровує, нехай кожен день буде сповнений вогню впевненості та цілеспрямованості. Успіху тобі, Олександре, здоров'я і відваги, гідних перемог і любові.

Вітання для жінок з ім'ям Олександра:

З Днем ангела, Олександро. Будь завжди, темпераментною, непохитною. Борись за своє щастя і неодмінно перемагай. І нехай твій ангел-охоронець веде тебе вірною та доброю дорогою до успіху, до слави, до мрії. Бажаю міцного здоров'я та великої удачі.

Олександро, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб щодня радував тебе якимись новими, яскравими, позитивними та легкими моментами. Нехай твій хранитель завжди оберігає від усіх неприємностей, будь-яких проблем та негараздів і дає потужні поштовхи до руху вперед!

Олександро, в день ангела нехай сонце тільки тобі світить, щоб кожен його промінець грів щастям і оточував затишком і теплом. Нехай у небесах кожну секунду спостерігають за твоїм щастям, щоб ніколи воно не залишало тебе.

Вітання Сашам та Сашкам з днем ангела у картинках:

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