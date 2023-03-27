Александров день 28 марта: поздравления с днем ангела в прозе и картинках

Верующие 28 марта празднуют Александров день. Этот религиозный праздник установлен в честь трех святых с именем Александра – священномученика Сидского и двух Кесарийских мучеников.

По легендам, святой Александр жил в Сиде в третьем веке и был иереем. Он открыто исповедовал христианскую веру, за что местный правитель Антонин приговорил его к нескончаемым мучениям. Александр перенес их со смирением и даже склонил колено перед палачом, отрубившим ему голову.

Когда в начале четвертого века проводился языческий праздник, несколько христиан отказались поклоняться идолам. Среди них были двое мужчин, которых звали Александрами. Они объявили, что готовы пострадать за христианскую веру. Язычники их тоже обезглавили.

Видео дня

Читайте также: Поздравления для подруги с днем рождения в прозе и красивые картинки

Если вы имеете среди своих знакомых или близких кого-нибудь по имени Александр или Александра, не забудьте поздравить их с днем ангела.

Поздравление для Александров на день ангела в прозе:

Александр, с днем ангела тебя! Желаю непреклонного мужского духа, крепкой ангельской защиты, мирного неба над головой, теплого света в душе и всегда жить благополучной и счастливой жизнью!

С днем ангела, Александр! Пусть таким же смелым и внимательным будет твой ангел к тебе. Будь всегда целеустремленным, успешным, а небеса лишь помогают добиваться целей легко и просто. Поздравляю!

Александр, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю всегда встречать радостные рассветы и проводить шикарные закаты, беречь себя и свою семью от всех невзгод и получать достойные знаки судьбы!

Дорогой Александр, сегодня я от души поздравляю тебя с именинами и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Поздравления для женщин с именем Александра:

С Днем ангела, Александра. Будь всегда, темпераментной, непоколебимой. Борись за свое счастье и непременно побеждай. И пусть твой ангел-хранитель ведет тебя верным и добрым путем к успеху, к славе, к мечте. Желаю крепкого здоровья и большой удачи.

Александр, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы каждый день радовал тебя какими-то новыми, яркими, положительными и легкими моментами. Пусть твой хранитель всегда оберегает от всех неприятностей, любых проблем и проблем и дает мощные толчки к движению вперед!

Александр, в день ангела пусть солнце только тебе светит, чтобы каждый его лучик грел счастьем и окружал уютом и теплом. Пусть в небесах каждую секунду наблюдают за твоим счастьем, чтобы оно никогда не оставляло тебя.

Поздравления Сашам, Шурикам и Шурам с днем ангела в картинках:

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и отрицательную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!