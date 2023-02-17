Поздравления для подруги с днем рождения в прозе и красивые картинки

День рождения подруги прекрасная возможность напомнить ей, как вы ее любите и как вы цените вашу дружбу. Кроме подарков на этот праздник, вы можете поздравить близкого человека теплыми словами или отправить праздничные и красивые картинки.

Чтобы не возиться, какие слова подобрать, чтобы поздравить подругу с ДР, UAPortal собрал для вас красивые поздравления в прозе. Также выберите для подруги красивые картинки, чтобы поздравить ее с праздником.

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Пожелания на день рождения подруге:

Лучшая в мире, подружка родная! Счастья тебе, мира, любви и удачи во всем!

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Поздравляю с днем ​​рождения! Твоей доброты хватит, чтобы объять весь мир, твоя улыбка излучает тепла столько, что им можно растопить лед. Я желаю тебе сказочной жизни и быть счастливой поминутно!

Дорогая моя, поздравляю тебя с днем ​​рождения! Оставайся очаровательной, красивой, такой же приветливой и доброй, умной и будь счастлива! Люблю тебя!

Дорогая моя, с твоим днем! Пусть улыбка всегда светится на твоем лице, а грусть никогда не касается твоих глаз!

С днюхой, подруга! В этот прекрасный день, пусть все твои загаданные желания сбудутся, будь всегда такой классной, веселой и радостной, какая ты сейчас. Пусть в жизни тебе только везет, а на твоем пути встречаются только положительные люди! C Днем рождения! Желаю хорошо отпраздновать!

Моя дорогая и милая красавица, желаю тебе воплощения мечтаний, мирного неба и ярких приятных событий!

Моя подруга самая лучшая, прими от меня искренние поздравления с Днем рождения! Ты знаешь, что я тебе желаю всего хорошего и хорошего. Я люблю тебя, и когда ты радуешься, то у меня на сердце тепло и радостно! Будь всегда счастлива! Всегда сияй, как звездочка! Здоровье тебе крепкого и стальных сил на всю жизнь! Но и оставайся такой же нежной, доброй и красивой!

Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с днем рождения! Прежде всего хочу тебе пожелать крепкого здоровья, всегда хорошего настроения, любить и быть любимой!

C Днем рождения! Желаю тебе легкой, счастливой и нежной судьбы. Чтобы ты была обогрета чистой любовью, объята любящими и нежными словами!

Ты для меня стала давно самой лучшей подругой! Без тебя не представляю свой жизненный путь! Как здорово, что ты у меня есть, и даруешь столько радостей! Поздравляю от всего сердца с Днем Рождения, моя любимая подруга! Хочу пожелать, что все дни доставляли тебе только удовольствие и счастливые мгновения! Чтобы твоя жизнь стала сплошным праздником! Ты заслужила долгую и хорошую жизнь! Оставь все беды и болезни в прошлом! К нему не возвращайся! Тебя ждут новые приятные сюрпризы судьбы и путешествия! Бери меня с собой и все будет Окей! Крепко целую, родную!

Поздравляю с днем рождения! Ты невероятный, красивый, умный и просто замечательный человек! Желаю тебе удачи во всех твоих начинаниях и проектах и желаю тебе жить в счастье и гармонии с собой и миром!

С днем рождения, моя дорогая подруга. Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего наилучшего. Пусть все твои мечты сбываются.

Милая моя! Поздравляю! Я желаю, чтобы каждый твой новый день был великолепен, чтобы в нем было много ярких и приятных моментов. Просто радуйся каждый миг своей жизни.

Моя ты сладенькая! Пусть в твоей жизни никогда не будет причин для слез, для огорчений и тревог. Никогда не расстраивайся и просто будь счастлива, настолько, на сколько сможешь.

Поздравляю тебя, моя дорогая, с днем рождения! Пусть в жизни только везет, а судьба весело кипит. Семейного благополучия, уюта и пусть самые родные будут всегда рядом!

Девочка моя дорогая! Желаю от всей души, чтобы в твоей жизни было столько много радости и счастья, как в океане воды. Чтобы твои дети были источником вдохновения и энергии. А обстоятельства – всегда подчинялись твоим планам и целям.

С Днем рождения, моя красавица! Будь самой счастливой, потому что я обожаю видеть искорки в твоих глазах, люблю хохотать с тобой, танцевать и дурачиться. Все снова будет хорошо, иначе и быть не может! Люблю от Солнца к Земле и обратно.

С днюшкой подружка! Пусть твой жизненный путь стелется красочными цветами, а твои детишки радуют своими успехами каждый день, семейного благополучия и божьей ласки!

С днем рождения тебя, моя лучшая подруга! Это наш общий праздник, потому что день, когда ты появилась на свет, стал началом лучшего времени в моей жизни – периода знакомства с тобой! Я желаю тебе здоровья, успехов и всяческих благ. Но главное – долголетие, потому что очень хочу, чтобы ты была со мной подольше! Я тебя очень люблю!

С днем рождения, любимая моя подруга. Ты же знаешь, что ты очень дорогой для меня человек, ты самая лучшая подруга. Я не жалею ни на минуту, что именно ты стала для меня близким и важным человеком в моей жизни.

Сегодня твой день рождения, и я хочу тебя поздравить с этим. Пусть твои годы не торопятся, не торопятся. Пусть каждый день тянется медленно и он будет полон колдовства. Пусть каждый новый день может затмить приятными событиями уже прошедший день.

Звездочка моя! Я желаю тебе, чтобы наша с тобой дружба была вечной. Чтобы мы всегда могли встретиться, позвонить по телефону и просто узнать, как друг у друга дела. Я желаю, чтобы эта дружба доставляла тебе радость.

Так круто иметь в жизни подругу, с которой всегда можно встретиться и поговорить по душе! Хочу тебе, моя дорогая, пожелать всего наилучшего! Будь всегда счастлива, радостна, целеустремлена, успешна, чтобы тебя ценил и крепко любил твой принц! Спасибо за то, что ты у меня есть! С днем рождения!

Милая подруга моя, с тобой мы уже много лет дружим, есть нам многое приятного вспомнить. Хочу тебе в твой День рождения только драйва пожелать, удивляй всех вокруг себя и чувствуй себя всегда королевой!

Приветствую тебя, моя кошечка! Желаю тебе женского счастья, взаимной бурной любви, чтобы красоту многих стран ты увидела не через чужой объектив фотокамеры, а своими глазами, и пусть жизнь всегда балует тебя своими красками!

Приветствую тебя моя дорогая находка! Желаю тебе полетов высоких, драйвовых моментов, чтобы все было конфетно, а сегодняшний день пусть тебе подарит кучу классного настроения и веселого празднования!

Как мне повезло, что я нашла такую классную подругу, как ты. Ты делаешь каждый день моей жизни такой особенной. Желаю, чтобы твой день рождения был одним из самых особенных дней в мире. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать тебя! С Днем рождения, моя дорогая подружка!

Звезда моя самая яркая!!! Я желаю тебе яркого праздничного дня, исполненного веселья, любви и счастья! Продолжай всегда сиять и излучать радость! Люблю тебя!

От всего сердца поздравляю тебя с Днем рождения! Будь здорова и счастлива! И продолжай нести людям тепло твоего сердца!

Цветочек мой! C Днем рождения! Оставайся всегда такой же яркой, игривой и красивой, как ты есть!

Дорогая моя подруга! Пусть все твои мечты сбываются, счастья, мира, здоровья, любви! Обнимаю, ты невероятная!

Желаю тебе такого же прекрасного Дня рождения, как ты! Мои лучшие поздравления!

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и отрицательную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

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