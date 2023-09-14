Американський астронавт побив рекорд NASA за найдовшу місію на орбіті Землі

Астронавт Френк Рубіо встановив новий рекорд для найдовшої місії на орбіті для американця, провівши понад 355 днів на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Під час спілкування з NASA, яке транслювалось в прямому ефірі, Рубіо висловив своє враження від цього досягнення: "У певному сенсі це був неймовірний виклик. Але в іншому — це було неймовірне благословення", – пише за словами астронавта Sciense Alert.

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Побивши попередній рекорд американця, встановлений Марком Ванде в 2022 році, Рубіо висловив надію, що зможе досягти 365 днів на орбіті. Він за освітою лікар і пілот вертольота.

Згідно з планом, Рубіо повинен повернутися на Землю 27 вересня, і на той момент він пройде 371 день у космосі.

Ця місія відрізнялася від звичайних планів. Спочатку Рубіо планував провести на МКС шість місяців, як це зазвичай роблять астронавти. Але через витік на його попередньому кораблі, ймовірно, викликаний ударом метеорита, Роскосмос вирішив відправити його назад на Землю раніше, а інший корабель без екіпажу був відправлений для заміни.

Під час своєї місії, Рубіо бачив прильоти та відльоти різних екіпажів, загалом 28 осіб різних національностей. Він підкреслив, що це дуже вражаюче, оскільки це становить приблизно 5% від загальної кількості людей, які коли-небудь були в космосі.

Щодо життя на МКС, Рубіо зазначив, що психологічно це був виклик, але він зосередився на роботі та виконанні експериментів на орбіті. Він також відзначив, що житло на МКС є дещо тісним порівняно зі звичайним будинком з п'ятьма спальнями.

Нещодавно встановлений астронавтом рекорд за кількістю днів у космосі відноситься до колишнього астронавта Пеггі Вітсон, який провів 675 днів на орбіті під час кількох місій.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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