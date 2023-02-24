Андре Тан назвав речі, що будуть трендовими навесні

Експерт з жіночої моди, відомий український дизайнер назвав трендові речі, що будуть модними навесні цього року. На його думку, жінкам варто приглядітися, чи, бува, немає у них в шафі чогось із бабусиного гардероба.

У своєму Інстаграмі Андре Тан написав, що у моду повернуться речі у стилі 60-х. Це і "зухвале міні, соковиті фарби, стильні костюми, жакети з комірцями, короткі пальта та плащі".

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"Якщо хочете виглядати ефектно, рекомендую придивитися до модного вінтажу в стилі Джекі або Одрі", – додав він.

Експерт з моди каже, що також варто подбати, аби в гардеробі були штани з накладними кишенями.

"Зручні практичні штани нарешті увійшли в моду. І не тільки штани в стилі карго, але і модні джинси, і навіть звичайні повсякденні спортивні моделі тепер модно носити з кишенями. На весну — те, що треба", – каже Тан.

На його думку, навесні спливе й "байкерська тема". Тож, можна сміливо діставати "мотоциклетну куртку", що буде одним з головних елементів байкерського стилю.

"Саме цей грубий, але водночас витончений предмет буде дуже популярним цієї весни.Тож якщо у вас ще немає такої, то раджу придивитися", – додав він.

Андре Тан також каже, що квітчастий одяг з моди не вийде: "Цього сезону у світі моди особливо прийшлись до вподоби принти та аксесуари з великими квітами. Тож для весняної вечірньої прогулянки чудово підійде сукня з цим елементом декору".

Що стосується плісованих речей, то дизайнер впевнений, що навесні "пліссе залишиться актуальним".

"Спідниці, сукні, костюми — вибір речей у плісі дуже великий, так що сміливо обирайте, що вам до душі", – резюмував він.

Раніше Андре Тан назвав елемент одягу, який завжди буде виглядати стильно та модно.

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