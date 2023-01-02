Ані Лорак українською мовою цинічно прокоментувала російську атаку на Київ у Новий рік і назвала війну 'ситуацією'

Українська співачка Ані Лорак, яка від 2014 року проживає та виступає на росії, вперше за довгий час у своєму Instagram написала пост українською мовою. В ньому вона описала події новорічної ночі, які сталися з її братом.

Як відомо, російська федерація у ніч з 31 грудня на 1 січня завдала масованого удару по Україні. Від російської атаки постраждала й столиця нашої країни. Проте співачку, схоже не так обурив цей факт, як те, що її братові, який мешкає в Києві, довелося провести новорічну ніч у підвалі.

Лорак також заявила, що цей "момент затьмарив" їй свято.

"Минула ніч для мене — роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час, як він ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об’єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути — нашими родинами…", – написала вона.

Підписники поцікавилися у Лорак, як їй живеться в країні, яка бомбить Україну та вбиває мирних мешканців та засудили її за те, що вона не називає винуватців того, що її братові довелося зустрічати Новий рік у підвалі:

А чому він ховався в підвалі? Не від російських атак випадково?

Поталанило братові, що є підвал. Більшість із нас сидить просто у приміщенні без вікон, сподіваючись, що пощастить.

А хто бомбить брата в Україні?

Це не ситуація, це війна.

Кароліна! В Україні - війна, щодня йде вбивство мирних громадян, знищення будинків, інфраструктури. Чому Ви не допомагаєте Батьківщині? Як можна спостерігати?

Нічого собі, ви згадали про Україну??

Згадала на 311 день…

Не про Україну, а про Jack Daniels)

А што за сітуация такая? Што случілась? Кто же там брата бомбит, єсть версіі? А то нівсьотакадназначна!

Нагадаємо, у грудні 2022 року Ані Лорак в Інстаграмі зобразила смуток під час медитації та виклала про це відео.

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