Ани Лорак на украинском языке цинично прокомментировала российскую атаку на Киев в Новый год и назвала войну 'ситуацией'

Украинская певица Ани Лорак, которая с 2014 года проживает и выступает на россии, впервые за долгое время в своем Instagram написала пост на украинском языке. В нем она описала события новогодней ночи, которые произошли с ее братом.

Как известно, российская федерация в ночь с 31 декабря на 1 января нанесла массированный удар по Украине. От российской атаки пострадала и столица нашей страны. Однако певицу, похоже, не столько возмутил этот факт, сколько то, что ее брату, проживающему в Киеве, пришлось провести новогоднюю ночь в подвале.

Видео дня

Лорак также заявила, что этот "момент затмил" ей праздник.

"Прошла ночь для меня — раздвоенность чувств. Мне было болезненно общаться с братом в то время, как он прятался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть нашими семьями…", – написала она.

Подписчики поинтересовались у Лорак, как ей живется в стране, которая бомбит Украину и убивает мирных жителей и осудили ее за то, что она не называет виновников того, что ее брату пришлось встречать Новый год в подвале:

А почему он прятался в подвале? Не от российских атак случайно?

Повезло брату, что есть подвал. Большинство из нас сидят прямо в помещении без окон, надеясь, что повезет.

А кто бомбит брата в Украине?

Это не ситуация, это война.

Королина! В Украине – война, ежедневно идет убийство мирных граждан, уничтожение домов, инфраструктуры. Почему Вы не помогаете Родине? Как можно наблюдать?

Ничего себе, вы упомянули об Украине?

Вспомнила на 311 день.

Не об Украине, а о Jack Daniels)

А что за ситуация такая? Что случилось? Кто же там брата бомбит, есть версии? А то невсетакоднозначно!

Напомним, в декабре 2022 года Ани Лорак в Инстаграме изобразила скорбь во время медитации и выложила об этом видео.

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