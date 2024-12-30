Аномальне тепло та різке похолодання: синоптики розповів, чим здивує погода в Україні цього тижня

Наприкінці грудня, у понеділок та вівторок, 30-31 числа, на території України прогнозується аномально тепла погода з відсутністю значних опадів. Це пов’язано з приходом повітряних мас із південного заходу Європи.

Небо переважно залишатиметься хмарним із короткочасними проясненнями. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич на сайті Мета.

У деяких регіонах можливе утворення туманів, які суттєво знижуватимуть видимість. Вітер очікується південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, а в Закарпатті він буде слабким і змінним. У нічний час температура коливатиметься в межах -3...+3 °С, а вдень підвищуватиметься до +2...+7 °С. Сніговий покрив залишиться тільки в Карпатах, у той час як на решті території країни його не буде.

У перший день 2024 року, 1 січня, на всій території України збережеться аномально тепла погода, місцями перевищуючи кліматичну норму на 6-12 °С. Завдяки підвищеному атмосферному тиску, істотні опади не прогнозуються. Однак на півночі країни та окремих ділянках Полісся вдень можливі невеликі дощі з мокрим снігом. Вітер залишатиметься південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с, у Карпатах – до 30 м/с. У нічні години температура повітря становитиме -1…+4 °С, а вдень підніматиметься до +3…+8 °С, у південних регіонах та на Прикарпатті – до +10 °С.

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У четвер, 2 січня, в Україні збережеться тепла та вітряна погода. Опадів майже не очікується, лише ввечері на північних і північно-західних територіях можливий слабкий дощ. Вітер буде південно-західного напрямку, зі швидкістю 9–14 м/с, місцями можливі пориви до 17–22 м/с, у Карпатах – до 30–35 м/с. У нічні години температура становитиме +2…+7 °С, а вдень підвищиться до +6…+11 °С. У Карпатах та на Закарпатті вночі буде -4…+1 °С, вдень температура триматиметься близько 0 °С.

У п’ятницю, 3 січня, із приходом холодного фронту та зміною вітру на північно-західний в Україні розпочнеться поступове похолодання, яке охопить більшість регіонів. Зниження температури супроводжуватиметься локальними опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та подекуди снігової крупи. У західних областях на дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер зміниться із західного на північно-західний, 7–12 м/с, а вночі та зранку місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура на півночі та заході протягом доби коливатиметься від -2 до +3 °С, у решті регіонів – від +2 до +7 °С, з поступовим зниженням до вечора.

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Протягом вихідних, 4–5 січня, холодне повітря охопить майже всю територію України, за винятком південно-східних регіонів, де ще збережеться відносно тепла погода. У неділю в більшості областей прогнозується помірний сніг або мокрий сніг, а на півдні можливий дощ через вплив західного циклону. На дорогах очікується ожеледиця та сніговий накат. Вітер переважатиме південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У нічні години температура повітря становитиме -2...-8 °С, вдень коливатиметься в межах -5...+1 °С. У південних областях вночі прогнозується -3...+2 °С, а вдень – від +1 до +6 °С.

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