Антуріум або "чоловіче щастя": як правильно доглядати, пересаджувати та розмножувати популярну квітку

У кімнатному квітникарстві культивують багато рослин тропічного походження, до яких належить і антуріум. Якщо у будинку створити умови, наближені до природних, рослина стане акцентом будь-якого декору.

Антуріум популярний насамперед завдяки своїм яскравим "квітам", хоча є і декоративно-листяні види. Якщо говорити точніше, те, що в побуті ми називаємо квіткою антуріуму, це не сама квітка, а її покривало, своєрідне "вітрило", сама квітка є конусом-початком білого кольору і без свого яскравого серцеподібного покривала має вигляд досить непоказний. Коли квітка відцвітає, покривало набуває зеленого кольору – стає листком.

Короткий опис вирощування

Цвітіння. Зацвітає у лютому, а відцвітає у листопаді.

Освітленість. Потребує великої кількості яскравого розсіяного світла та захисту від прямих променів сонця.

Температурний режим. У весняно-літній період – від 22 до 28 градусів, у зимовий час – близько 16 градусів. Антуріум Шерцера в зимовий час повинен бути при температурі від 12 до 14 градусів.

Полив. Протягом вегетаційного періоду зволожують грунт у горщику рясно, відразу після того, як він просохне на ½ частину в глибину. Після закінчення періоду вегетації кущ поливають помірно.

Вологість повітря. Повинна бути підвищеною – приблизно 90 відсотків. Фахівці радять систематично промивати листові пластини зволоженою губкою або м'якою ганчіркою, а ще обприскувати з пульверизатора. Також у піддон слід насипати керамзит чи гальку та влити трохи води.

Добриво. У весняно-літній період рослину підгодовують 1 раз на 15–20 днів, використовуючи для цього мінеральний комплекс, при цьому дозування має бути наполовину менше, ніж рекомендовано виробником. Також раз на 10-15 днів проводять позакореневе підживлення.

Період спокою. Із середини жовтня до перших днів березня.

Пересадження. Найкращий час для пересадки ― лютий та березень. З квітня по серпень квітку так само можна пересадити, але тільки в екстреному випадку. Поки кущ молодий, він потребує частої пересадки (1 раз на рік), причому більш дорослі рослини піддають цій процедурі 1 раз на 2 або 3 роки.

Грунт. Добре пропускає повітря та пухкий. Склад: торф, дерновий ґрунт та рубаний сфагнум (2:1:2).

Розмноження. Живцюванням та насіннєвим способом.

Шкідники. Щитівка, попелиці та павутинні кліщі.

Захворювання. Антуріум може захворіти через застій води в субстраті, нестачі або надлишки в ґрунтосуміші добрив, порушень правил догляду або невідповідних умов утримання.

Властивості. У рослині міститься отрута.

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Догляд за антуріумом у домашніх умовах

Освітленість

Антуріум добре росте на західному чи східному підвіконні. Справа в тому, що йому необхідне дуже яскраве і розсіяне світло. На північному підвіконні кущ може рости, але йому, як правило, не вистачає світла. Якщо ж ви вирішили поставити квітку на південне вікно, то її доведеться притіняти від прямих променів сонця, що палять, для цього можна використовувати тюль, газету і т. д. Натомість його можна поставити подалі від вікна, вглиб кімнати.

Температурний режим

Антуріум відноситься до теплолюбних культур. У зв'язку з цим у весняно-літній період його треба тримати у теплому місці (22–28 градусів). Слідкуйте за тим, щоб у кімнаті в цей час не було холодніше 18 градусів, оскільки це може спричинити розвиток хвороб. З початку осені та до кінця зими кущ тримають у прохолодному місці (приблизно 16 градусів). При цьому антуріум Шерцера протягом двох місяців тримають у більш холодному місці – від 12 до 14 градусів. У перехідні періоди рослину потрібно поступово привчати до зниження та збільшення температури повітря. Пам'ятайте, що антуріум дуже негативно реагує як на різкі перепади температур, так і на протяги.

Полив

У період активного зростання квітки, вона потребує регулярного рясного поливу, який треба проводити тільки тоді, коли грунтосуміш в ємності просохне на половину висоти. Поливати потрібно добре відстояною і м'якою водою (відмінно підходить дощова). Пам'ятайте, що така рослина набагато краще переносить невелику посуху, ніж регулярний застій рідини в ґрунтосуміші. Надмірна вологість може призвести до появи гнилі на кореневій системі. Через 20-30 хвилин після поливу обов'язково злийте з піддону зайву рідину, яка в нього стекла.

Вологість повітря

Рослина потребує високої вологості повітря (приблизно 90 відсотків). Якщо повітря в кімнаті буде занадто сухим, то це може стати причиною уповільнення розвитку куща.

Антуріум потребує регулярних гігієнічних процедур. При необхідності з поверхні листових пластин необхідно видаляти пил і бруд за допомогою зволоженої губки або негрубої ганчірочки. У весняно-літній період зволожуйте листя з пульверизатора нехолодною водою. Це дозволить прискорити зростання та розвиток куща. Пам'ятайте про те, що під час обприскування вода не повинна потрапляти на поверхню квіток, тому що через це на них утворюються цятки, що псує зовнішній вигляд рослини.

Для підтримки високого рівня вологості горщик для квітів разом з антуріумом необхідно поставити на глибокий піддон, наповнений керамзитом або галькою. У нього вливають невелику кількість води (дно горщика не повинно стикатися з рідиною).

Добриво

Для гарного росту квітки необхідні систематичні підживлення. Для цього використовують комплексне мінеральне добриво, причому дозування має бути вдвічі меншим, ніж зазначено на упаковці виробником. Підживлення проводять лише у весняно-літній період із частотою 1 раз на 2–3 тижні. Замість звичайних підживлень деякі квіткарі використовують позакореневі (по листку), їх слід проводити 1 раз на 1-1,5 тижні. Рослина добре відгукується і на підживлення органікою, проте таким добривом досить складно користуватися в домашніх умовах. Наприклад, можна використовувати кінський або коров'ячий напівперепрілий гній, листовий перегній або настій курячого посліду.

Цвітіння

Для того, щоб стимулювати закладку бутонів, а значить і пишне цвітіння, рослину в період спокою протягом 1,5-2 місяців слід тримати у прохолоді (від 14 до 16 градусів). При дотриманні всіх правил догляду кущик радуватиме квітникарів своїми ефектними квітками з останніх днів травня і практично до початку вересня. При цьому частина гібридів антуріуму Андре можуть цвісти практично протягом усього року.

Для більш тривалого і пишного цвітіння слід своєчасно обрізати суцвіття, що почали в'янути. Завдяки цьому кущ не витрачатиме на них сили, а направить їх на розвиток нових суцвіть. Якщо вам потрібен насіннєвий матеріал, тоді знадобиться провести штучне запилення. Для цього м'яким пензликом візьміть пилок з однієї квітки і перенесіть її на іншу.

Якщо ви зріжете суцвіття, які не до кінця сформувалися, то вони зможуть простояти у вазі близько п'яти діб. Якщо ж ви зріжете квітки, що повністю сформувалися, тоді вони будуть радувати вас своєю красою 20–35 днів.

Пересадка

Для гарного росту та цвітіння антуріум пересаджують, додаючи свіжої земляної суміші. До п'ятирічного віку пересадку виконують щороку, потім – раз на три роки.

При пересадці оглядають коріння, якщо є хворі та пошкоджені, обрізають, зрізи обробляють товченим вугіллям.

На дно горщика потрібно помістити дренажний матеріал.

Якщо рослина дала "діток", їх можна відсадити.

Невеликий горщик стимулюватиме цвітіння антуріуму, горщик трохи ширший – формування "діток".

Розмноження

Розмножують антуріум розподілом великих рослин та відділенням бічних пагонів – "діток". Це найпростіші способи. Ці процедури зазвичай проводять при пересадці. Розподіл роблять гострим ножем, місця зрізів припудрюють товченим вугіллям. Після переміщення в окремий горщик розділені рослини поливають дуже акуратно, при перезволоженні вони не приживуться.

Ще один спосіб – укорінення шматочка стебла з листком та повітряним корінцем. Такий черешок дає коріння досить швидко.

Можливе й насіннєве розмноження антуріуму, але в домашніх умовах це досить складна процедура. Спочатку потрібно зробити запилення квітки, причому робиться це обов'язково протягом перших кількох днів цвітіння. Для запилення квітки потрібно кілька разів провести по початку шматочком ватки або пензликом. Кращий ефект досягається при перехресному запиленні, якщо є дві рослини або більше. Процедуру проводять 2-3 рази протягом кількох днів. Після запилення необхідно дочекатися утворення та дозрівання ягід, які утворюються на початку. Потрібно запастися терпінням, дозрівання плодів риває від 9 місяців до року.

Дозріле насіння потрібно відразу висаджувати, очистивши від м'якоті, оскільки воно швидко втрачає стимул для всходження. Насіння викладають на поверхню землі, зверху їх не прикопують, а лише злегка притискають до ґрунту та обприскують із пульверизатора. Місткість з посадженим насінням поміщають в мінітепличку і ставлять у тепле місце. Через 7 – 14 днів з'являються сходи.

Після утворення другого справжнього листа (через 1,5 - 2 місяці) сіянці пікірують вперше, ще через 2 місяці – вдруге. Коли у рослин з'являється 5-6 листків, їх розсаджують по окремих горщиках. Вирощені з насіння антуріуми зацвітають на третій рік.

Омолоджування

У процесі зростання у антуріуму відмирає нижнє листя, а зверху поступово наростають нові. Через деякий час рослина через це втрачає декоративність і потребує омолоджування. Для цього верхівку зрізають, залишаючи бажану кількість міжвузлів, і укорінюють у воді або вологому вермикуліті.

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