Археологи знайшли в Китаї поховання часів династії Тан

Під час розкопок на території міста Датун у Китаї археологи з Інституту археології виявили поховання часів династії Тан. Вони знайшли 58 могил середнього та пізнього періоду Танської держави. Гробниці, які знайшли археологи були маленькими та середніми за розміром. Крім того, були гробниці, схожі на шахти, прямокутної, трапецевидної, або неправильної форми.

Про це пише Heritage Daily.

Імператорська Династія Тан правила Китаєм у період з 618 по 907 рік нашої ери. Її засновником став Лі Юань – реформатор, який встановив жорсткий контроль за торгівлею. Також, він подолав голод, відкривши державні комори та відмінив податкову заборгованість минулих років. Крім того, він скоротив строки державної панщини і зробив рабів вільними.

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Дві могили були захищені кам'яними надгробками, 795 і 810 років нашої ери, прикрашені різьбленням з символами китайського зодіаку.

Знахідка дозволила науковцям отримати більше 300 артефактів, які проливають світло на культуру того часу.

"Це найбільша кількість гробниць епохи Тан, розкопаних у Датуні. Вона дозволяє з точністю визначити вік та ділиться важливою інформацією, за якою можна зрозуміти політику, економіку, культуру і похоронні звичаї Юньчжоу за часів династії Тан. Ба більше, надгробки рясніють надписами і мають високу історичну цінність, що зі свого боку є надзвичайно цінним для вивчення місцевих чиновників часів династії Тан і системи Ченгліфан в Юньчжоу", – заявив вчений Хоу Сяоган з Інституту археології провінції Шаньсі.

Нагадаємо, вчені знайшли загублене німецьке місто Рунгхольт.

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