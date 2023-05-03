Археологи знайшли тисячі незвичайних артефактів під час розкопок 6000-літнього поселення на Корсиці (фото)

6000-літнє поселення знайшли на острові Корсика, що у Франції. Це сталося під час розкопок схилів Пунта-Кампана.

Як повідомив Національний інститут превентивних археологічних досліджень (INRAP), у Сотті (французький муніципалітет на острові Корсика) є два різних поселення. Перше поселення збереглося частково, а друге виявилося добре збереженим.

У рамках цих розкопок археологи знайшли поселення недавнього неоліту, а потім й поселення пізнього неоліту. Перше поселення датується початком четвертого тисячоліття до нашої ери, воно містило кам’яну споруду із залишками майстерні, в якій переробляли обсидіан.

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У майстерні знайшли докази того, що стародавні люди використовували різноманітні методи для виготовлення інструментів з обсидіану.

Під час розкопок у поселенні, яке датується 3-м тисячоліттям до нашої ери, було знайдено давню терасову систему з укріпленою гранітними блоками стіною. На першій терасі розташована кам'яна арка з гранітних блоків.

"Методи будівництва, використані в арці, вказують на те, що її використовували як певний дах, але експерти не знають її точної функції. Археологи також виявили сходи та коридор всередині терасової будівлі, які, здається, слугували шляхом до верхнього рівня системи", – пише видання.

Досі невідомо, для чого ці споруди використовувалися, але археологи вважають, що вони могли використовуватися для зберігання їжі, металургії чи іншої ремісничої діяльності.

Знайдено також тисячі незвичайних мідних та інших металевих артефактів. На деяких з них збереглися сліди плавлення. За даними INRAP, також були виявлені зуби великої рогатої худоби та незвичайні черепні скелетні залишки, які, здається, були спалені.

Археологи також знайшли кераміку, кремінь, обсидіан, кварц, наконечники стріл, сокири, колеса та інструменти. Подальші дослідження знахідок тривають.

Раніше у Франції біля собору Паризької богоматері випадково натрапили на старий некрополь, у якому знайшли рештки людей з монетами у роті.

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