Археологи виявили у Сирії унікальну знахідку: може змінити історію цивілізації людства

Революційне археологічне відкриття змінює наше розуміння історії писемності. Науковці з Університету Джона Гопкінса виявили найдавніші зразки алфавітного письма, вік яких сягає понад 4400 років.

Під час досліджень археологічної пам'ятки Телль Умм-ель-Марра в Сирії команда вчених натрапила на унікальні глиняні циліндри з давніми письмовими символами. Проведене радіовуглецеве датування підтвердило, що знахідка на півтисячоліття старша за найдавніші відомі досі алфавітні тексти. Про це повідомляє Daily Mail.

"Це відкриття демонструє, що людство експериментувало з новими способами комунікації значно раніше і в інших регіонах, ніж ми припускали", – підкреслює професор археології Глен Шварц. Це відкриття ставить під сумнів традиційну теорію про появу алфавіту в Єгипті близько 1900 року до нашої ери.

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Артефакти були виявлені у похованні бронзової доби разом із іншими цінними знахідками: шістьма скелетами, ювелірними виробами з золота та срібла, зброєю та керамічним посудом. Місце розкопок, Телль Умм-ель-Марра, колись було одним із найдавніших міських центрів Близького Сходу.

Це відкриття спонукає науковців переглянути історію розвитку писемності, яка, як тепер з'ясовується, мала більш комплексний характер та охоплювала ширші географічні межі, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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