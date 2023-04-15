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Суспільство

Археологи показали, як виглядала стародавня українська писанка часів Київської Русі (фото)

Билім Олена

Археологи показали, як виглядала стародавня українська писанка часів Київської Русі (фото)

Прадавні українці теж розмальовували яйця. А ще робили з них іграшки – яєчні брязкальця. Щоправда, яйця були зліплені з глини.

Про це стало відомо з допису археолога та науковця, заступника ВГО "Спілка археологів України" Антона Корвін-Піотровського у Фейсбуці. Він, зокрема, опублікував фото, як виглядала писанка початку XII ст.

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"Знайдена поблизу с. Хрінники на Рівненщині у 2013 році. Виготовлена із глини, пустотіла, з кулькою або камінцем усередині, що надає їй функцію брязкальця. Прикрашена орнаментом, який нагадує хвилі – символ води й колоски – символ родючості", – так описав він археологічну знахідку.

 
 
 

За його словами, вона знаходиться в експозиції Рівненського обласного краєзнавчого музею.

Раніше представник Інституту археології НАН України Денис Козак в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповідав, що цю глиняну писанку вдалося знайти археологам на березі водосховища у Демидівському районі Рівненщині. Експедицію здійснив Інститут археології Національної академії наук.

"Це початок 12-го століття, Київська Русь. На Волині це перша ціла настільки старовинна писанка. Раніше в курганах знаходили шматочки. А це таке цілесеньке… Ціна йому неймовірна. І ще калатає – так, ніби вчора зробили… Глибоко етнографічна річ. По ній хвилі – як символ води, і символ родючості – колоски. Закладали в це сакральний смисл, безперечно. Вони туди камінець клали, потім заліплювали глиною, і виходила така колотушка. Вважалося, що мало магічну дію", – сказав науковець.

А так виглядала писанка Межибізької фортеці, яку знайшли у 2012 році.

 

Нагадаємо, UaPortal писав про те, як пофарбувати яйця вином.

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