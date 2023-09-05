Археологи показали, яке взуття носили діти 2000 років тому (фото)

В Австрії під час археологічних розкопок у печері знайшли надзвичайно добре збережене дитяче взуття часів залізного віку. Розкопки проводили у Дюрнберзі, поблизу історичного міста Халлайн.

Як повідомляє Arkeonews, взуття було виготовлене зі шкіри. Воно гарно збереглося завдяки консервуючому ефекту солі.

Той, хто носив це взуття мав довжину стопи 32 сантиметри. Взуття мало вирізи для шнурівки.

"Протягом десятиліть наша дослідницька діяльність на Дюрнбергу неодноразово давала нам цінні знахідки для наукового розвитку найдавніших гірничих робіт. Знайдений черевик у відмінному стані", – прокоментував знахідку керівник дослідницького відділу, професор, доктор Томас Столльне.

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За його словами, органічні матеріали зазвичай розкладаються з часом. Однак завдяки тому, що це взуття лежало у соляній печері, воно гарно збереглося.

Науковець зауважив, що ця знахідка навела вчених на надзвичайно рідкісне уявлення про життя печерних людей залізного віку.

Біля цього "черевика" археологи також знайшли й інші органічні матеріали – уламок дерев’яної лопати у формі леза та залишки хутра зі шнурівкою, які, ймовірно, належали до хутряного капюшона.

Раніше вчені виявили докази того, що люди в Південній Африці могли носити взуття 148 000 років тому.

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