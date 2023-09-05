Археологи показали, какую обувь носили дети 2000 лет назад (фото)

В Австрии во время археологических раскопок в пещере нашли чрезвычайно хорошо сохранившуюся детскую обувь времен железного возраста. Раскопки проводились в Дюрнберге, вблизи исторического города Халлайн.

Как сообщает Arkeonews, обувь была изготовлена из кожи. Оно хорошо сохранилось благодаря консервирующему эффекту соли.

Тот, кто носил эту обувь, имел длину стопы 32 сантиметра. Обувь имела вырезы для шнуровки.

"В течение десятилетий наша исследовательская деятельность на Дюрнберге неоднократно давала нам ценные находки для научного развития древнейших горных работ. Найденный ботинок в отличном состоянии", – прокомментировал находку руководитель исследовательского отдела, профессор, доктор Томас Столльне.

Видео дня

Читайте также: Ученые проследили последний путь человека эпохи энеолита, погибшего 5300 лет назад

По его словам, органические материалы обычно разлагаются со временем. Однако благодаря тому, что эта обувь лежала в соляной пещере, она хорошо сохранилась.

Ученый отметил, что эта находка привела ученых на редчайшее представление о жизни пещерных людей железного возраста.

Около этого "ботинка" археологи также нашли и другие органические материалы – обломок деревянной лопаты в форме лезвия и остатки меха со шнуровкой, которые, вероятно, принадлежали к меховому капюшону.

Ранее учёные обнаружили доказательства того, что люди в Южной Африке могли носить обувь 148 000 лет назад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!