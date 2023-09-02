Ученые проследили последний путь человека эпохи энеолита, погибшего 5300 лет назад

Тело древнего человека было обнаружено в 1991 году в леднике на севере Альп в Италии. С этого времени каждый найденный фрагмент был анализирован палеонтологами, включая содержимое желудка.

Замороженный растительный покров, обнаруженный на теле мумии времен энеолита, помог разгадать судьбу этого мужчины, погибшего 5300 лет назад.

Об этом пишет CNN.

Исследователи из университета Глазго и Инсбруцкого университета недавно обнаружили по меньшей мере 75 видов мохообразных растений, оставшихся на теле мужчины. Лишь 30% из них были местными, другие, по допущениям ученых, попали туда из-за одежды или навоза крупных травоядных животных.

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Растения были осторожно извлечены из льда, который окружал тело мертвого, а также из его одежды, снаряжения и даже из желудочно-кишечного тракта.

Некоторые из этих мхов сейчас растут в долине Уиншгау в итальянской провинции Южный Тироль. Это может свидетельствовать о том, что мужчина прошел через эту долину во время своего путешествия на ледник, где он нашел свое последнее убежище.

Кроме того, другой найденный вид мхов, Neckera pennata, свидетельствует, что человек двигался с юга на север по долине Винсгау, а не в другом направлении.

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Ученые предположили, что за последние 33 часа до своей смерти древний человек путешествовал от низменных районов с теплолюбивыми растениями до высокогорья более 3000 метров.

В последние годы ученые развили где одну теорию, указывающую на то, что неизвестные обстоятельства заставили его покинуть свой дом в Альпах и вернуться в горы, где он в конце концов умер.

Напомним, во Франции обнаружили самую большую в истории кость динозавра в возрасте 140 миллионов лет.

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