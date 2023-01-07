Археологи розкопали Зал вікінгів у Данії (фото)

Археологи в Данії виявили залишки великої споруди, яка, ймовірно, датується пізньою епохою вікінгів. Вони кажуть, що колись він, можливо, функціонував як громадський зал, де проводилися політичні збори та інші заходи між кінцем 9-го та початком 11-го століть.

Останки знаходяться поблизу Хуне, села на півночі Данії. Коли будівля була повністю цілою, її довжина становила 131 фут, а ширина – 26-32 фути, пише Smithsonian.

"Це найбільша подібна знахідка епохи вікінгів за понад десять років, і ми раніше не бачили нічого подібного тут, у Північній Ютландії", – каже Томас Рун Кнудсен, керівник розкопок і археолог із музеїв Північної Ютландії.

Дослідники підозрюють, що споруда була більшою, ніж середні будинки того часу, оскільки це була "престижна будівля".

Кнудсен підозрює, що, окрім нововиявленої зали, поруч, ймовірно, є ще кілька будинків. Дослідники кажуть, що ця власність могла бути фермою могутньої родини вікінгів, і вони також мають припущення про особу родини.

Наразі археологи розкопали лише половину залу вікінгів, але вони планують продовжити свої зусилля цього року, якщо погода дозволить. Вони також планують провести радіовуглецеве датування, щоб більш точно оцінити вік залу.

Нагадаємо, що у Великій Британії чоловік випадково знайшов за допомогою металошукача римську золоту сережку. Знахідку оголосили скарбом та планують виставити у музеї Дісса.

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