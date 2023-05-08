Археологи замість гробниці Клеопатри натрапили на тунель 'геометричного дива': як виглядає

Під старовинним храмом у Єгипті, який було збудовано на честь Осіріса, знайдено кілометровий тунель. Він залягає на глибині близько 20 метрів та має широкий прохід. Археологи кажуть, що він виглядає так, наче хтось намагався будувати стародавнє метро.

Як повідомляє SciencAalert, точна довжина тунелю – 1305 метрів. Його висота два метри. У міністерстві старожитностей Єгипту охарактеризували знахідку як "геометричне диво".

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Зазначається, що вперше тунель помітили у 2022 році у стародавньому зруйнованому місті Тапосіріс Магна (Taposiris Magna). Його дослідження тривають досі, оскільки частини тунелю занурені у воду.

Науковці вважають, що цей тунель може бути пов'язаний з гробницею Клеопатри VII, оскільки храм, біля якого його знайшли, було засноване близько 280 р. до н. е. Птолемеєм II, сином відомого генерала Олександра Македонського та одним із предків Клеопатри (вона сама правила з 51 р. до н. е. до 30 р. до н. е.).

Команда вчених вважає, що храм був присвячений богу Осірісу та його цариці, богині Ісіді – божеству, з яким Клеопатра "підтримувала міцні стосунки". Там були знайдені монети з іменами та образами Клеопатри та Олександра Македонського, а також фігурки Ісіди.

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У храмі також знайдено могильні вали з греко-римськими похованнями, там археологи сподіваються знайти гробниці Клеопатри та її чоловіка Марка Антонія.

"Дослідники не були впевнені, чи може тунель привести до цих давно втрачених гробниць, але майбутня робота може дати більше інформації. Наступним етапом стане дослідження Середземного моря, що знаходиться неподалік. Між 320 і 1303 роками нашої ери серія землетрусів вразила узбережжя, в результаті чого частина храму завалилася і була поглинена хвилями. Крім того, раніше під час розкопок була виявлена ​​мережа тунелів, що тягнеться від озера Маріут до Середземного моря", – пише видання.

У тунелі вже знайшли деякі артефакти – шматки кераміки та прямокутні брили вапняку.

Нагадаємо, у Франції виявили поселення зі стародавніми артефактами.

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