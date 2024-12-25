Армія РФ атакувала Харків балістикою: є поранені (фото)

Вранці 25 грудня в Харкові пролунала серія вибухів. У регіоні оголошено повітряну тривогу, а місцева влада закликає жителів залишатися в укриттях. Повітряні сили повідомили: "Балістика на Харківщину".

Про це повідомив голова Харківської ОВАОлег Синєгубов, Повітряні сили ЗСУ, мер Харкова Ігор Терехов.Олег Синєгубов зазначив: "Російська армія завдала щонайменше сім ударів. Харків та район — залишайтеся в укриттях!"

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Станом на 06:28 він повідомив, що внаслідок ворожих атак виникло кілька пожеж, а також зафіксовано пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

О 06:40 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про трьох постраждалих у важкому стані в Салтівському районі міста.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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