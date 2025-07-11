Армія РФ атакувала Харків дронами: в одному з районів виникла пожежа, є поранені (фото)

Уранці 11 липня Харків знову опинився під ворожим обстрілом. Російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого в Салтівському районі виникла пожежа. За попередніми даними, постраждали дев’ятеро людей.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що місто атакували дронами-камікадзе. У Харкові пролунали кілька вибухів, а місцеві ЗМІ та мешканці згодом зафіксували повторні удари.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що один із ворожих снарядів влучив у житлову частину центру Харкова, внаслідок чого було пошкоджено медичний заклад. За його словами, у будівлі повилітали вікна, наразі триває обстеження об’єкта.

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У Салтівському районі зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та її подвір’я. Через вибух спалахнула пожежа, вогонь охопив близько 20 квадратних метрів. Один із поранених — 64-річний чоловік.

Особливо тривожною виявилася інформація про пологовий будинок, який також постраждав унаслідок обстрілу. На момент атаки там перебували жінки з новонародженими дітьми. Їх оперативно евакуювали в інший медичний заклад. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Пізніше Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Ситуація в місті залишається напруженою, рятувальники та медики працюють на місці подій.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків дронами.

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