Армія РФ атакувала Київ балістикою та дронами: у місті масштабні пожежі, є поранені та загиблі (фото)

ДСНС повідомила про наслідки балістичного удару по Києву, внаслідок якого сталися масштабні пожежі, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. За даними рятувальників, уламки ракети спричинили руйнування та займання в кількох районах столиці.

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В Оболонському районі пожежа охопила офісну будівлю від першого до сьомого поверху, там загинула людина. У Голосіївському районі вогонь знищив складське приміщення на площі 600 квадратних метрів. У Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків, але постраждалих немає. У Солом’янському районі загорівся дах багатоповерхового будинку. Про це повідомляє ДСНС.

ДСНС повідомила, що рятувальники працюють на всіх постраждалих локаціях, тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Керівник Київської військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що вночі Київщина зазнала атаки ворожих дронів-камікадзе та ракет.

Наслідки удару. Джерело: НПУ Наслідки удару. Джерело: НПУ

Наслідки удару. Джерело: НПУ Наслідки удару. Джерело: НПУ

Наслідки удару. Джерело: ДСНС Наслідки удару. Джерело: ДСНС

За його словами, сили ППО успішно відпрацювали, збивши ворожі цілі. Попередньо жертв серед цивільного населення немає, а критична інфраструктура не постраждала.

Внаслідок атаки в Обухівському районі зайнялися нежитлові приміщення. У Бориспільському районі уламки збитих дронів пошкодили дев’ять приватних будинків та автомобіль. Калашник зазначив, що оперативні служби продовжують фіксувати наслідки обстрілу та працюють над їхньою ліквідацією.

ДСНС повідомила, що на Київщині триває ліквідація наслідків ранкового ракетного удару. До гасіння пожежі в нежитлових приміщеннях залучено 138 рятувальників і 45 одиниць техніки.

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