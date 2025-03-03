Армія рф атакувала Кривий Ріг: є поранена, пошкоджено підприємство і лікарня (фото)

Російські війська атакували Кривий Ріг безпілотниками, внаслідок чого постраждала жінка, а також пошкоджено промислове підприємство, медзаклад і житлові будинки. Крім того, увечері 2 березня та вранці 3 березня ворог атакував Нікопольський район дронами-камікадзе. У Мирівській та Марганецькій громадах минулося без жертв і постраждалих.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, українська ППО збила 7 дронів, однак одна з атак призвела до поранення 52-річної жінки. Медики надали їй допомогу на місці, і вона лікуватиметься вдома. Внаслідок удару сталася пожежа, яку вдалося загасити. Також пошкоджено шість багатоповерхівок та автомобілі.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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