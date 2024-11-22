Армія рф атакувала Суми ударними дронами: 2 людей загинуло, 12 поранено (фото)

У Сумах пролунали кілька потужних вибухів, спричинених атаками російських дронів-камікадзе "Шахед". У результаті загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомили в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, Сумська ОВА.

Артем Кобзар заявив, що в місті пролунало декілька вибухів, внаслідок одного з яких вже була зафіксована смерть людини. Згодом він уточнив, що другий вибух також призвів до загибелі ще однієї особи.

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"Ворог завдав удару по житловому мікрорайону обласного центру за допомогою дронів типу 'Шахед'", – зазначили в адміністрації.

За даними Сумської ОВА станом на ранок, внаслідок трьох вибухів у місті загинули двоє людей, ще 12 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждали багатоквартирні житлові будинки, приватні будівлі та автомобілі.

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