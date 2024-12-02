Армія рф атакувала Тернопіль дронами: є влучання у житловий будинок, загиблі та поранені (фото)

Російські окупанти завдали удару безпілотником по Тернополю, внаслідок чого загинула одна людина, троє отримали поранення. Пошкоджено житловий будинок, школу та 20 автомобілів.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

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"Уночі внаслідок атаки ворожого дрона постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. Загинула одна людина, троє поранено, близько 100 мешканців евакуйовано. Вибухова хвиля пошкодила вікна сусідніх будівель, школи та 20 автомобілів".

Окупанти атакували Тернопіль. Джерело: ДСНС Окупанти атакували Тернопіль. Джерело: ДСНС

Окупанти атакували Тернопіль. Джерело: ДСНС Окупанти атакували Тернопіль. Джерело: ДСНС

На місці події розгорнули мобільний пункт незламності для допомоги постраждалим, працюють психологи.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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