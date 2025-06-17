Армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві дрон зніс частину багатоповерхівки, в Одесі пошкоджено інклюзивний центр і будинки, 14 загиблих (фото, відео)

У ніч на понеділок, 17 червня, російські війська здійснили масовану атаку на територію України, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів. Ударів зазнали Київ та область, Одеса, Запоріжжя, а також кілька інших регіонів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія випустила понад 440 ударних безпілотників і 32 ракети, вразивши щонайменше дев’ять областей, зокрема Київську, Одеську, Запорізьку, Чернігівську, Житомирську, Кіровоградську та Миколаївську.

Станом на 09:30 стало відомо про 15 загиблих і щонайменше 75 поранених. У Києві рятувальні служби намагаються дістати людей з-під завалів багатоповерхівки, де зруйновано цілий під’їзд. У столиці постраждали вісім районів. Ударів також зазнали цивільні об'єкти в інших містах, зокрема в Одесі, де продовжуються рятувальні операції.

Президент Зеленський назвав ці дії Росії актами тероризму та закликав світову спільноту — зокрема США та ЄС — дати рішучу відповідь. "Терористи мають відчувати біль, а не мирні люди", — заявив він.

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, столиця зазнала масштабного удару: було зафіксовано застосування 175 дронів, понад 14 крилатих і щонайменше двох балістичних ракет. Ворог цілеспрямовано вражав житлові будинки.

Станом на ранок у Києві повідомляється про 14 загиблих та 99 поранених, з яких 59 потребували госпіталізації. У Солом’янському районі кілька людей вважаються зниклими безвісти. Під час обстрілу також загинув громадянин США.

Очільник МВС Ігор Клименко підтвердив, що одна з балістичних ракет потрапила прямо в багатоповерхівку, пробивши дев’ять поверхів.

Вибухи в Києві почалися після опівночі. У різних районах — зокрема Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському — були зафіксовані руйнування, пожежі, перебої з електроенергією та численні випадки падіння уламків.

Також внаслідок атаки пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту — один із них постраждав від прямого удару дрона, в інших вибуховою хвилею вибито вікна.

У Київській області також працювали сили ППО. Зафіксовано поранення 55-річної жінки у Вишгородському районі. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та господарські споруди у Фастівському, Броварському та Обухівському районах.

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

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У ніч на 17 червня росіяни вдарили по Запоріжжю щонайменше чотири рази. Постраждали промислові підприємства — там сталися пожежі та руйнування. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, гуртожиток і близько 30 гаражів. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Під час нічної атаки російські дрони вразили кілька об’єктів в Одесі. Постраждали житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр і гаражі. Відомо про загибель 60-річної жінки та щонайменше 17 постраждалих, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Одна людина госпіталізована, решта отримали допомогу амбулаторно.

Руйнувань зазнало й історичне середмістя Одеси.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Чернігів.

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