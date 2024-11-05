Армія рф атакувала Запоріжжя: є поранені та загиблі

Внаслідок удару російських військ по Запоріжжю загинули 6 людей, ще 9 отримали поранення. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

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Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram."Шість людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя".

Нагадаємо, армія рф обстріляла КАБом багатоповерхівку у Харкові.

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