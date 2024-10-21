Армія рф атакувала Запоріжжя: є влучання в дитячий садок

21 жовтня, ворог завдав удару по житловому кварталу Запоріжжя, є поранений. Внаслідок атаки, вибуховою хвилею було пошкоджено будинки поряд.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя. Попередньо, одна людина поранена", – написав Федоров у телеграмі.

Пізніще надійшла інформація, що окупанти атакували дитячий садок. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей. В ході рятувальної операції з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Пізніше, виявили ще одне тіло. Загалом, постраждали 15 людей, з них троє — у важкому стані, 2 загинуло.

Наслідки атаки на Запоріжжя Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя Наслідки атаки на Запоріжжя

Нагадаємо, армія рф здійснила масовану атаку на Україну: в Харкові проблеми з електропостачанням, в Кривому Розі пошкоджено готель, в Києві - будинки, є поранені.

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