Армія рф обстріляла КАБом багатоповерхівку у Харкові: більше трьох десятків поранених, серед загиблих - дитина, під завалами перебувають люди (фото)

Увечері 30 жовтня окупанти здійснили ракетний удар по житловому будинку в Салтівському районі Харкова, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви.

Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку, зокрема зруйновано четвертий поверх та практично весь під'їзд. На місці удару виникла пожежа, а деякі мешканці опинилися заблокованими на верхніх поверхах. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов, Зеленський в Telegram.

За останніми даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки загинуло двоє людей, серед яких 11-річний хлопчик, постраждало 34 особи. Рятувальники виявили фрагменти тіл, які потребують експертизи для ідентифікації.

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Президент Володимир Зеленський, коментуючи трагедію, наголосив на важливості своєчасної підтримки з боку міжнародних партнерів. За його словами, кожне відкладене рішення щодо допомоги Україні призводить до численних жертв від російських обстрілів.

Наслідки удару по Харкові. Джерело: ДСНС Наслідки удару по Харкові. Джерело: ДСНС

Наслідки удару по Харкові. Джерело: ДСНС Наслідки удару по Харкові. Джерело: ДСНС

Наслідки удару по Харкові. Джерело: ДСНС Наслідки удару по Харкові. Джерело: ДСНС

На місці трагедії працювали всі екстрені служби. За словами директора обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, загиблого хлопчика дістали з-під завалів з важкими травмами, і попри 40-хвилинні реанімаційні заходи, врятувати його життя не вдалося.

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