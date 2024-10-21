Армія рф здійснила масовану атаку на Україну: в Харкові проблеми з електропостачанням, в Кривому Розі пошкоджено готель, в Києві - будинки, є поранені (фото)

У неділю ввечері Кривий Ріг зазнав балістичної атаки, внаслідок якої постраждали цивільні об'єкти та мешканці міста - постраждало троє осіб, двох з яких госпіталізовано. Їхній стан оцінюється як середньої важкості, загрози життю немає.

За інформацією від голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, удар завдано близько 23:30.

Значних пошкоджень зазнали житлові будинки та комерційні об'єкти в районі щільної багатоповерхової забудови.

Міська влада розгорнула штаб допомоги постраждалим біля ПК "Центральний" та почала розподіл будівельних матеріалів для відновлювальних робіт.

Того ж вечора російські війська атакували Харків, використовуючи керовані авіабомби. Удари прийшлися на три райони міста, спричинивши перебої з електропостачанням. За останніми даними, постраждало 12 осіб, серед яких одна дитина. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, автозаправної станції та станції технічного обслуговування, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

У ніч на 21 жовтня відбулася атака безпілотників на Київ. Сили протиповітряної оборони знешкодили близько десятка ворожих дронів. Проте уламки збитих дронів спричинили пошкодження в трьох районах столиці, повідомляє начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram.

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В Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху приватного будинку, де постраждав один чоловік, отримавши опіки обличчя.

В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі, в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.

Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ОВА Кривого Рогу Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ОВА Кривого Рогу

Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ОВА Кривого Рогу Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ОВА Кривого Рогу

Наслідки атаки на Київ. Джерело: КМДА Наслідки атаки на Київ. Джерело: КМДА

Наслідки удару по Харкову. Джерело: ДСНС Наслідки удару по Харкову. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, армія рф всю ніч атакувала Україну 136 дронами: є влучання по обʼєкту на Тернопільщині, 51 "шахед" збито.

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