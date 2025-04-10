Армія РФ здійснила атаку на Київ та Миколаїв: зайнялась пожежа, є руйнування та поранені (фото)

У ніч на 10 квітня Київ та Миколаїв зазнали чергової атаки дронів-камікадзе. У столиці близько 23:34 було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Уже за кілька хвилин до опівночі стало відомо про роботу протиповітряної оборони. Мешканців закликали негайно пройти в укриття й залишатися там до завершення тривоги.

За словами керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, внаслідок падіння уламків збитого дрона виникла пожежа в нежитловому секторі Голосіївського району. Крім того, у Дарницькому районі уламки пошкодили приватний будинок. Попередньо повідомляється про заблоковану людину.

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Тим часом у Миколаєві після нічного обстрілу дронами типу "Shahed" спалахнули дві пожежі. За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, на місці працюють екстрені служби. Пізніше він уточнив, що внаслідок атаки є поранені — постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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