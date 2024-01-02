Армія рф запустила по Україні ракети з Ту-95 та 'Кинджали' з МіГ-31: у Києві та Харкові лунали вибухи

Росія вранці 2 січня здійснила пуски ракет по Україні з 16 бортів бомбардувальників-ракетоносців. Під обстрілом перебуває Київ та Харків. Близько 07:15 перші вибухи пролунали в кількох районах Києва.

Про це повідомив мер Віталій Кличко заявив, що в Голосіївському районі уламок російської ракети впав на відкритій території парку. Також, він заявив про вибухи на Оболоні.

Читайте також: У Харкові зафіксовано 22 прильоти, є загиблі: подробиці

В столиці почалися перебої зі світлом та водою.

Зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, за попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі.

"Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку. В Оболонському районі − решти впали на територію складських приміщень. Також в Голосіївському районі − на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця", – повідомив начальник КМВА Попко.

Згодом він заявив, що у Печерському районі зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, а також, є падіння уламків у Святошинському районі. Інформація уточнюється.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що є і влучання: "У Подільському районі попередньо − влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце. Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу.

Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені. У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі".

Також через ворожу атаку, є влучання в житлову забудову міста Харків. Одна людина загинула,20 постраждало.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється".

Нагадаємо, росія запустила по Україні в новорічну ніч 122 "шахеди".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!